Un Français sur trois a déjà été infidèle en faisant ses courses

A quelques jours de la Saint-Valentin, cette enquête tombe à pic. Selon une étude dévoilée ce mercredi, faire les courses (ou shopping) représente un risque élevé d'infidélité pour plus d’un Français sur cinq (22%).

Il s’agit du deuxième lieu le plus dangereux selon les sondés, après le travail, a rapporté QAPA, une plateforme de recrutement par l’intérim auteure de l’enquête. A la troisième place, se trouvent les clubs de sport ou de loisirs (18%).

Une donnée confirmée par les 38% de Français qui ont déclaré avoir déjà trompé leur conjoint. En effet, le travail (bureau) pointe en tête des lieux où l'infidélité a été opérée, avec 36%, suivi du shopping à 33%.

Pour fuir cette situation, 48% des sondés ont préféré démissionner ou changer leurs habitudes (lieu de shopping, club de loisirs ou sport).

Le sondage a été réalisé entre le 5 et le 10 février auprès de 4,5 millions de candidats et 135.000 recruteurs sur QAPA. Cette enquête complète celles menées en 2017 et 2019 par Ifop qui révèlent qu’entre 41 et 43% des Français seraient infidèles.