Coronavirus : le patient infecté de Bordeaux confirme être sorti de l’hôpital

Le patient de 48 ans infecté par le nouveau coronavirus chinois et hospitalisé à Bordeaux depuis le 23 janvier a annoncé avoir quitté jeudi l’hôpital et n'être «plus porteur du virus ».

«Je vous confirme ma sortie du CHU de Bordeaux ce jour suite à une série de tests qui se sont tous révélés négatifs et qui ont confirmé que je n'étais plus porteur du virus», a-t-il indiqué dans un courriel envoyé à l’AFP, confirmant une information du site Vitisphère.

«Après trois semaines d'hospitalisation et de traitement, je tiens à remercier l'équipe médicale pour la qualité et l'efficacité de sa prise en charge. Je m'accorde maintenant quelques jours de repos et m'en tiendrai à ce seul commentaire. Je vous remercie de bien vouloir le respecter et vous demande de préserver mon anonymat», a ajouté ce conseiller dans le domaine du vin pour la Chambre d'Agriculture de Gironde.

«J’étais enfermé. C’était dur»

Ce Bordelais d'originaire chinoise était rentré en France le 22 janvier en provenance de Chine. Il était notamment passé par Wuhan où est apparu le virus fin 2019. Il a été hospitalisé le lendemain à Bordeaux, après s'être présenté à SOS-Médecins avec toux et fièvre.

Sa contamination avait été annoncée le 24 janvier.

Selon Jean-Louis Dubourg, le président de la Chambre d'Agriculture qui a été «en lien permanent presque tous les jours» lors de l'hospitalisation, l'homme «ne s'est pas laissé abattre. C'est quelqu'un qui est optimiste de manière générale».

Selon Vitisphère, qui a interrogé par téléphone le quadragénaire, il a effectué des prises de sang, puis a passé un scanner des poumons jeudi matin avant de quitter l'établissement. «Cet isolement forcé m’a fait prendre conscience à quel point le quotidien d’une vie est précieux. J’étais enfermé. C’était dur. Cette liberté banale mais fondamentale, d’être libre de ses mouvements, comme sortir dans la rue, aller, venir, sont essentiels», a affirmé le patient au site.