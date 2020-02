Crise à l'hôpital : les blouses blanches dans la rue vendredi pour un nouveau round

Quasiment un an après le début d'une grève sans précédent dans les services d'urgence du pays, les soignants sont appelés à une nouvelle journée de grève et de manifestations, vendredi 14 février, pour «déclarer leur amour au service public» et, surtout, tenter d'obtenir plus de moyens de la part du gouvernement qui peine à endiguer la crise.

A cette occasion, l'événement coïncidant avec la Saint-Valentin, les personnels hospitaliers sont invités à défiler une fleur blanche à la main, comme l'a indiqué le Collectif Inter-Hôpitaux (CIH), à l'origine de cette nouvelle mobilisation.

Au-delà du symbole, la fleur étant de la couleur de leur blouse, les médecins et soignants entendent à nouveau rallier l'opinion publique à leur cause, tout en mettant un peu plus la pression sur les épaules de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, et ce alors que se profilent, dans un mois, les élections municipales.

Une crise profonde et qui perdure

A ce titre, des actions sont prévues partout en France, mais c'est le cortège parisien, qui s'élancera à 14h00 de l'hôpital Necker vers la Pitié-Salpêtrière, qui sera, à coup sûr, au centre de toutes les attentions.

Parti en mars 2019, suite à une agression ultra-violente aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, ce mouvement social inédit n'a cessé de prendre de l'ampleur pour entraîner avec lui, aujourd'hui, plus de 260 services d'urgence (sur 474) à travers le pays. Prenant de court les pouvoirs publics, et Agnès Buzyn en première ligne.

Les annonces du gouvernement nous brisent le , mais nous temoignerons de notre amour pr l'hôpital public!



- Dans les rues de Paris le 14 février, rdv dès midi devant Necker.Animations et concerts en fin de parcours



- Un petit don pr une grande cause https://t.co/wE25kErZ4u — L'Inter-Urgences (@InterUrg) February 11, 2020

Plusieurs plans ont pourtant été présentés par le gouvernement, sans toutefois réussir jusqu'à présent à contenter les acteurs de terrain qui jugent l'hôpital à l'agonie au regard des violences incessantes, des réductions des coûts successives et face au manque chronique de personnels.

En dépit de deux premières séries d’annonces - la première, en juin 2019, avait consisté en l’octroi d’une prime de 100 euros nets, tandis que la deuxième, début septembre, prévoyait, notamment, l’admission directe des patients âgés à l’hôpital ou de nouvelles missions pour les infirmières - les professionnels étaient d'abord restés sur la défensive.

S'en étaient suivis alors deux plans d'ampleur, dont le dernier, en novembre 2019, avait été annoncé par le Premier ministre Edouard Philippe en personne.

Il avait consisté en l'annonce d'un coup de pouce d'1,5 milliard d'euros (sur trois ans) pour les hôpitaux, et une reprise, à hauteur d'un tiers (10 milliards) de la dette hospitalière. Pour les grévistes, la contestation avait payé mais en partie seulement.

Des actions qui se multiplient

Pour cette nouvelle journée de mobilisation, la troisième du genre à Paris depuis septembre, les blouses blanches vont ainsi continuer de réclamer «une revalorisation significative des salaires» et 600 millions d'euros supplémentaires dès cette année «pour stopper la fuite des personnels», dont beaucoup sont tentés de rejoindre le secteur privé.

Ces derniers mois, les arrêts de travail simultanés se sont multipliés parmi les soignants voulant alerter sur leur situation. De même que les jets de blouses blanches au sol, notamment lors de cérémonies officielles.

Après avoir menacé de démissionner, plusieurs médecins-chefs de premier plan ont mis leur menace à exécution et, en deux semaines, plus de 800 praticiens ont ainsi renoncé à leurs fonctions administratives et d'encadrement, tout en continuant d'assurer les soins.

Sans conséquence pour les patients, cette action coordonnée a ramené l'attention sur l'hôpital et remobilisé les troupes, alors que l'attention médiatique s'était concentrée sur la mobilisation parallèle sur les retraites, elle aussi, toujours en cours.