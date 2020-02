Les Parisiens consultés pour réaménager les Champs-Elysées

Une consultation citoyenne au sujet de l'avenir de cette célère avenue doit être lancée ce jeudi 13 février, en marge d'une exposition consacrée aux Champs-Elysées et présentée au Pavillon de l'Arsenal du vendredi 14 février au 10 mai.

Le Comité des Champs-Élysées, association représentative de l’avenue, a en effet prévu de lancer, ce jeudi, «une consultation citoyenne d’ampleur auprès des Parisiens et des Franciliens sur l’avenir des Champs- Élysées». Accessible en ligne sur la plate-forme Make.org et ouverte à tous, celle-ci permettra aux citoyens de voter et soumettre leurs propositions, et ce, en plein coeur de la campagne des municipales 2020.

Et afin de toucher le plus grand nombre, l'association – qui ne cesse de travailler à redonner toutes ses lettres de noblesse à cette avenue – a elle-même imaginé l'exposition «Champs-Élysées : histoire & perspectives», présentée au Pavillon de l'Arsenal (4e). Celle-ci retracera «l'histoire de cet axe imaginé par Le Nôtre en 1664, baptisé Champs-Élysées à partir de 1709 et aménagé par Jacques-Ignace Hittorff et Adolphe Alphand au XIXe siècle».

Alors que les municipales approchent à grand pas, le Comité des Champs-Elysées espère ainsi questionner l'état actuel et les problématiques de celle qui était encore hier surnommée la «plus belle avenue du monde», mais qui est largement boudée désormais et considérée comme «bruyante et stressante». Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 94 % des Parisiens ont aujourd'hui une image négative des Champs-Elysées et ne représentent à peine plus que 5 % de ses usagers.

Après avoir présenté des pistes de réflexion il y a quasiment un an à ce sujet, l'association entend désormais soumettre «ce projet de réaménagement urbain complété et augmenté» aux candidats à la mairie de Paris, afin qu'ils s'en emparent. Et l'ambition n'est pas des moindres, puisque l'idée est de transformer les Champs-Elysées, de les verdir et d'y réduire drastiquement la place laissée aux voitures.