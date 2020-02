Les affaires de mœurs qui ont secoué la politique française

Le député LREM Benjamin Griveaux a retiré sa candidature à la mairie de Paris, ce vendredi 14 février, après la publication sur Internet de vidéos à caractère sexuel. Ces dernières années, de nombreuses affaires de moeurs ont entaché la scène politique française.

Benjamin Griveaux et sa sextape

Benjamin Griveaux (LREM) a annoncé ce vendredi 14 février qu'il retirait sa candidature à la mairie de Paris. Cette annonce fait suite à la publication sur les réseaux sociaux de vidéos intimes à caractère sexuel.

«Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence», a-t-il souligné dans une déclaration enregistrée ce vendredi 14 février.

A l'origine de cette fuite sur les réseaux sociaux, se trouverait un artiste russe vivant à Paris, Piotr Pavlenski. Il s'est expliqué au quotidien Libération, «c'est quelqu'un qui s'appuie en permanence sur les valeurs familiales, qui dit qu'il veut être le maire des familles et cite toujours en exemple sa femme et ses enfants. Mais il fait le contraire».

Ces vidéos ont été publiées sur Internet, le 12 février dernier.

Affaire Denis Baupin

Le 9 mai 2016, un scandale éclatait chez les Verts. Huit femmes accusent le député Denis Baupin de harcèlement et d'agressions sexuelles, l'obligeant de démissionner immédiatement de poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Toutefois, il dément ces accusations.

Le lendemain, la justice française s'est saisie de l'affaire et ouvre une enquête. Défendu par son épouse, Denis Baupin porte quant à lui plainte pour diffamation.

Un an plus tard, l'affaire est classée sans suite. Il n'y aura pas de procès Baupin car les faits dénoncés sont prescrits selon la justice, puisqu'ils remontent aux années 1990.

Finalement, le 8 février 2019, le parquet de Paris requiert la relaxe des médias poursuivis en diffamation par Denis Baupin. «Aucun élément dans cette audience ne permet de remettre en cause la sincérité des témoignages», explique le parquet.

Michel Sapin et la «culotte gate»

En pleine affaire Denis Baupin, un autre scandale va troubler la scène politique.Dans leur livre «L'Elysée Off», les journalistes Stéphanie Marteau et Aziz Zemouri, racontent que le ministre des Finances aurait eu un geste plus que déplacé lors du sommet économique de Davos, en janvier 2015.

Selon les auteurs, Michel Sapin aurait fait «claquer l'élastique» de la culotte d'une journaliste alors qu'elle se penchait pour ramasser un stylo, laissant deviner ses sous-vêtements. A la sortie de l'ouvrage, le cabinet du ministre s'était défendu : «c'était une blague potache et la journaliste a pris la mouche. Il ne comprend pas et est très étonné de la tournure qu'a prise l'affaire»

Après avoir refusé plusieurs fois, Michel Sapin finira par s'expliquer et s'excuser dans un communiqué pour ce geste déplacé. «Il n'y avait dans mon attitude, aucune volonté agressive ou sexiste, mais le seul fait d'avoir choqué la personne en question démontre que ces paroles et ce geste étaient inappropriés, et j'en ai été et en suis encore désolé», déclare-t-il.

Georges Tron Acquitté pour Viols

Après un procès fleuve et un scandale qui dure depuis plus de 7 ans, Georges Tron est finalement acquitté en novembre 2018 des faits de viol et d'agressions sexuelles par la cour d'assises de Bobigny.

Pour rappel, Georges Tron était maire de Draveil au moment des faits. Grand amateur de réflexologie plantaire, il sera accusé de viol et d'agression sexuelle par deux anciennes employées de sa commune. Ces accusations vont le contraindre à démissionner du gouvernement, à la demande du Premier ministre François Fillon.

Le 22 juin 2011, il est mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Et quelques jours plus tard, le bureau de l'Assemblée nationale lève son immunité parlementaire.

DSK et l'affaire du Sofitel

14 mai 2011, le patron du Fond monétaire international (FMI), Dominique Strauss-Kahn, est arrêté par la police de New York à l'aéroport JFK. Il est accusé d'avoir agressé sexuellement une femme de ménage, Nafissatou Diallo, dans l'hôtel Sofitel où il séjournait.

Malgré les preuves et les aveux du principal accusé, le procureur de New York demande l'abandon des charges et donc l'arrêt des poursuites contre l'ancien patron du FMI.

Mais ses démêlés avec la justice ne s'arrêtent pas là. En France, il est également mis en cause dans l'affaire du Carlton de Lille. En effet, il participait à des parties fines avec des prostituées, organisées par René Kojfer, le chargé de communication de l'hôtel lillois. Interrogé, DSK ne niera jamais avoir participé à ces soirées, maintenant toutefois ne pas savoir que certaines de ses partenaires sexuelles étaient des professionnelles.

Quatorze prévenus ont ainsi été renvoyés devant le tribunal correctionnel, dont DSK, pour proxénétisme aggravé. Ce procès médiatique ouvert en février 2015, a condamné uniquement René Kojfer. DSK est relaxé le 12 juin 2015, car la justice ne lui reconnaît que le statut de client.