La préfecture de police lance un appel à témoins après l’enlèvement d’un garçon de 8 ans par son père

Vendredi 14 février, la préfecture de police de Paris a lancé un appel à témoins après l’enlèvement d’un garçon de 8 ans pas son père.

Les faits se sont produits jeudi 13 février à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Le père a enlevé son fils, Mani Sulic, du foyer d’urgence où il avait été placé mercredi par l’aide sociale à l’enfance. Une décision de placement avait été prise en raison, notamment, de «violences aggravées commises par le père», précise la préfecture de police dans son appel à témoins.

#AppelàTémoins | La préfecture de Police sollicite votre concours dans le cadre de l'enlèvement d'un enfant. Toute personne susceptible d'apporter des éléments peut contacter le 17 Police Secours ou la Sûreté Territoriale des Mineurs. pic.twitter.com/jAnOaYQbJi — Préfecture de Police (@prefpolice) February 14, 2020

Ils pourraient essayer de rejoindre la Belgique

Selon les autorités, le père et l’enfant, originaires des pays de l’Est, «sont susceptibles de se trouver en Ile-de-France ou d’essayer de rejoindre la Belgique».

L’appel à témoins précise que Mani Sulic mesure entre 1,40m et 1,50m, est de corpulence normale ou ronde. Les cheveux noirs et les yeux marrons, le garçon portait un sweat gris à capuche, un jean bleu foncé et des baskets blanches au moment de son enlèvement.

Le suspect, âgé de 36 ans, mesure quant à lui 1,80m, a les cheveux noirs clairsemés, les yeux marrons et est de corpulence mince.

Toute personne susceptible d’apporter des informations est priées de contacter la police au 17 ou la Sûreté territoriale des mineurs au 01 41 60 29 00.