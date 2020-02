Premier patient décédé en France à cause du coronavirus : ce que l'on sait

Le premier décès dû au nouveau coronavirus, a été annoncé par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ce samedi. Il s’agit d’un touriste âgé de 80 ans qui avait été hospitalisé en France, fin janvier.

Que savons-nous de cette première victime du Covid-19 ?

Un touriste chinois originaire de la province de Hubei

L’homme décédé cette semaine était un touriste chinois originaire de la province de Hubei épicentre du coronavirus. Il était arrivé sur le territoire français le 23 janvier dernier.

1er cas de décès en Europe, 3e cas hors de Chine continentale

Il s'agit du premier décès constaté en France à la suite d'une contamination au Coronavirus mais aussi le premier cas hors d’Asie et en Europe. Il est le troisième patient mort hors de Chine continentale, après un cas de décès aux Philippines, à Hong Kong et au Japon.

Pas diagnostiqué tout de suite

Alors qu’il s’était rendu au service d’urgences de l’hôpital européen Georges Pompidou le 25 janvier, les médecins l’avaient renvoyé chez lui, considérant qu’il n’était pas un cas suspect. «Il avait de la fièvre mais il n’avait absolument pas de signes respiratoires. D’autre part, il ne venait pas de Wuhan (épicentre de l’épidémie à ce moment-là, ndlr) il venait d’une ville à 350 km au nord», avait précisé Yazdan Yazdanpanah, chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat, lors d’une conférence de presse, le 29 janvier.

L'alerte des symptômes respiratoires

Pr. Yazdan Yazdanpanah, à propos du dernier patient atteint de coronavirus admis à l'hôpital Bichat : «on n'a pas pu le détecter» pic.twitter.com/cGVcxdD97m — CNEWS (@CNEWS) January 29, 2020

Malgré des appels passés au Samu et renvoyés d’abord à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière puis à Bichat à Paris, son cas n’avait pas été considéré. Le médecin avait expliqué que le personnel soignant n’avait «pas pu le détecter».

Le développement de symptômes respiratoires chez l’octogénaire avait finalement poussé les médecins à envisager l’hypothèse du coronavirus et à le diagnostiquer.

Une dégradation rapide de son état

«Son état s’était rapidement dégradé et il était depuis plusieurs jours dans un état critique» a annoncé la ministre de la Santé ce samedi.

Sa fille contaminée aussi

Sa fille âgée de 50 ans avait également été contaminée par le Covid-19, avait annoncé Agnès Buzyn le 25 janvier. Elle était ainsi la cinquième personne connue à avoir contracté le virus en France.

Les critères des cas suspects étendus

C’est d’ailleurs après ce diagnostic retardé que la ministre de la Santé Agnès Buzyn avait annoncé la revue des critères de définition des cas suspects. La zone de provenance du patient considérée comme suspecte ayant été entendue à la province de Hubei dans son ensemble et non plus à la seule ville de Wuhan.