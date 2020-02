Extinction Rebellion : une nouvelle «action d'envergure» prévue ce lundi en île-de-France

Connu pour ses actions coup-de-poing et spectaculaires visant à alerter l'opinion et les dirigeants sur le réchauffement climatique, le mouvement écologiste et social Extinction Rebellion, appelle à une nouvelle opération d'envergure en Île-de-France, lundi 17 février.

Deux jours après le blocage de l'aéroport de Chambéry (Savoie) où les militants entendaient dénoncer l'affluence démesurée d'arrivées et de départs pour les stations de ski de la région, c'est «l'industrie de la construction», et plus particulièrement celle de la région capitale, qui est cette fois dans leur viseur, comme l'a fait savoir le mouvement ce dimanche.

Sans en révéler ni le lieu, ni le mode opératoire exact de cette nouvelle opération, Extinction Rebellion a simplement indiqué, à la veille de l'événement, qu'il «mettrait en place une action de blocage en Île-de-France afin d'alerter le public et les médias sur les responsabilités du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) dans la catastrophe écologique».

Une action prévue à l'aube

Car, selon les chiffres communiqués par le mouvement, 39 % des émissions mondiales de CO2 proviendraient de l'industrie du BTP et le sable, utilisé pour fabriquer du ciment, s'épuise. Ce faisant, il est «urgent de construire autrement», estime Extinction Rebellion qui prévoit de passer à l'acte dès l'aube ce lundi.

Pour rappel, à Paris, en octobre dernier, les militants écologistes d'Extinction Rebellion avaient, pour faire avancer leurs revendications, occupé pendant cinq jours un pont et une partie de la place du Châtelet (centre).

Ils avaient également été à l'origine d'un retentissant blocage du centre commercial Italie 2, situé dans le 13e arrondissement de la capitale.