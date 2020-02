Quatre morts et deux personnes en urgence absolue après un accident au péage de Fréjus

Un accident très grave s’est produit samedi après-midi au péage de Fréjus-Capitou, sur l’A8, lorsqu’une voiture a percuté de plein fouet un bloc de séparation de voies, avant de s'envoler et retomber sur un côté.

Six passagers se trouvaient à bord du véhicule, de 60 à 70 ans. Quatre sont morts samedi, tandis que deux, un homme et une femme, se trouvaient en urgence absolue. Ils ont chacun été héliportés, à Nice et Toulon, rapporte France Bleu.

Sept voies ont dû être fermées à la circulation le temps de l’intervention des secours. Trente pompiers et médecins étaient mobilisés, et deux engins de désincarcération se sont également rendus sur les lieux.

Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connues.