Visite d'Emmanuel Macron à Chamonix : le maire de Saint-Gervais porte plainte après avoir reçu 800 insultes et menaces sur Facebook

Le maire de Saint-Gervais (Haute-Savoie) Jean-Marc Peillex a décidé de porter plainte après avoir reçu près de 800 messages de menaces et d'insultes sur Facebook suite à la visite d'Emmanuel Macron à Chamonix, jeudi 13 février, selon France Bleu Pays de Savoie

Pour le maire, ces messages proviennent de plus de 450 faux profils créés spécialement pour l'insulter et le menacer.

Ces messages font suite à la venue d'Emmanuel Macron à Chamonix et à la mer de Glace, et surtout au soutien que l'édile a apporté au chef de l'Etat.

Interrogé par France Bleu, il est hors de question pour le maire de ne pas réagir. «Si on laisse passer, ça veut dire qu'on accepte, qu'on a peur, que les menaces nous paralyse. On ne peut pas laisser passer de telles choses, contre qui que ce soit. Et là, c'est un président de la République et un maire : deux symboles de la République.»