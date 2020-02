Affaire Griveaux : ce que Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo ont dit aux enquêteurs

Après une nuit passée au dépôt du palais de justice de Paris, Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo ont été présentés ce matin, mardi 18 février, à un juge d'instruction, en vue d'une possible mise en examen. Pour prendre sa décision, le magistrat dispose notamment des auditions menées pendant leur garde à vue.

Face aux enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne, Alexandra de Taddeo a confirmé être la destinataire des vidéos à caractère sexuel qui ont conduit Benjamin Griveaux à retirer sa candidature à la mairie de Paris.

Selon Franceinfo, la jeune femme a reconnu avoir enregistré les images sur son téléphone portable après leur réception, au printemps 2018. En revanche, cette étudiante en droit de 29 ans nie avoir participé à leur diffusion.

Son compagnon, Piotr Pavlenski, continue de revendiquer cette dernière partie des faits. Selon lui, la mise en ligne des vidéos incriminées avait pour but de dénoncer «l'hypocrisie» de Benjamin Griveaux.

L'artiste russe de 35 ans estime que l'ancien candidat à la mairie de Paris «a utilisé sa famille en se présentant en icône pour tous les pères et maris de Paris. Il a fait de la propagande des valeurs familiales traditionnelles».

Flou autour de la défense de Piotr Pavlenski

Pour sa deuxième journée d'audition, Alexandra de Taddeo était assistée d'un avocat. La question de la défense de Piotr Pavlenski semble en revanche plus compliquée. Me Juan Branco, d'abord présenté comme représentant de l'artiste russe, affirmait dimanche avoir été empêché dans ses fonctions par le parquet de Paris.

L'avocat s'est entretenu lundi avec Olivier Cousi, bâtonnier de Paris. Ce dernier a lancé une enquête déontologique qui doit déterminer si Juan Branco est à même d'assurer la défense de Piotr Pavlenski.

Le placement sous contrôle judiciaire demandé

De son côté, le juge d'instruction a d'ores et déjà ouvert une information judiciaire pour «atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel» et «diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenues avec son consentement ou par elle-même».

En parallèle, le parquet a également demandé le placement sous contrôle judiciaire de Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo.