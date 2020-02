Anne Hidalgo et des maires de banlieue s'engagent sur un programme «commun»

La maire sortante de Paris Anne Hidalgo et une dizaine de maires de banlieue PS ou PCF se sont engagés ce mardi 18 février à travailler ensemble au-delà des frontières de leur commune sur des projets portant sur les mobilités, l'environnement ou le logement, dans le cadre des municipales.

«Nous avons pris conscience depuis longtemps que nos destins sont liés et qu'il y a des sujets sur lesquels nous ne pouvons pas ne pas travailler ensemble», a expliqué Anne Hidalgo, candidate à sa réélection, lors de la présentation à Pantin (93) de ce projet baptisé «Grand Paris en commun», en référence à la liste d'Anne Hidalgo «Paris en commun».

La nécessite d'agir ensemble

Parmi les signataires figurent notamment les maires socialistes de Cachan et Boissy-Saint-Léger (94) ainsi que ceux de Bondy, Pantin, du Pré Saint-Gervais, des Lilas, de Clichy-sous-bois et de Bagnolet en Seine-Saint-Denis (93). Le maire communiste de Montreuil et le président PS du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis ont également approuvé le projet.

Ainsi, concernant la question de la pollution de l'air dans la métropole, Anne Hidalgo a jugé vain de vouloir traiter ce phénomène «chacun dans sa commune». Parmi les engagements des signataires figurent la transformation des portes de Paris en grandes places, pour favoriser le passage des habitants à pied ou à vélo, la construction dans les communes de segments d'un Réseau express vélo et des trames vertes pour traverser la banlieue à pied, en fauteuil ou à vélo.

Le projet prévoit également la transformation du périphérique et des autoroutes urbaines en boulevards urbains végétalisés, une vingtaine de sites de baignade sur la Seine, la Marne et les canaux. Pour le logement, un organisme foncier solidaire métropolitain et un encadrement métropolitain des loyers seraient lancés pour faire baisser le prix du logement. Selon Anne Hidalgo, la solution ne passe pas par une nouvelle réforme institutionnelle mais la multiplication des projets communs entre Paris et ses voisins.

Plusieurs candidats à la mairie de Paris ont fait du Grand Paris l'un des thèmes forts de leur programme. Cédric Villani, dissident LREM, a proposé de repousser les frontières de la capitale aux communes limitrophes et l'élection d'un maire du grand Paris. Gaspard Gantzer considère également que la question des frontières de Paris est l'enjeu véritable de ces municipales.