Il chute de 500 mètres et s'en tire avec une épaule fracturée et l'autre luxée

Une chance incroyable. Un randonneur d'une cinquantaine d'années a chuté sur plus de 500 mètres et s'en est sorti avec...une épaule fracturée et l'autre luxée.

C'est le Dauphiné Libéré qui raconte ce fait divers qui s'est déroulé en Haute-Savoie. Dimanche 16 février en début d'après-midi, un homme, qui marchait avec d'autres sur un massif montagneux de ce département des Alpes, a glissé sur plusieurs centaines de mètres. Le reste du groupe, qui l'a vu disparaître dans le vide, a donné l'alerte. Un hélicoptère a été mobilisé pour lui venir en aide.

«L'homme est tombé à côté de l’arête et a fait une verticale énorme de 500 mètres de dénivelé, il s’en sort bien, c’est un secours assez miraculeux», a témoigné auprès du journal local l'un des secouristes qui a aidé la victime. «Il ne bougeait pas et puis il a relevé la tête. Il m’a dit qu’il avait froid mais sans parler de ses douleurs, c’était rassurant», a-t-il conclu.