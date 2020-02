La mer de Sable recrute 200 personnes

En vue de la nouvelle saison, qui doit s'ouvrir le samedi 4 avril prochain, le parc de loisirs la Mer de sable, situé à Ermenonville (Oise), à 45 kilomètres au nord de Paris, recrute une nouvelle équipe de saisonniers.

Et parmi les 200 personnes recherchées, des profils très variés sont attendus. Les postes disponibles vont en effet de la restauration aux attractions, en passant par la vente, l'accueil ou encore les managers. La structure indique proposer «une formation qualifiante débutant trois semaines avant l’ouverture du parc. Accompagnement, suivi personnalisé tout au long de la saison avec, à la clé, un certificat reconnu dans la profession».

Les candidats participeront ensuite à des sessions de recrutement collectives, au cours desquelles «les aptitudes (le savoir-être) seront privilégiées aux qualifications (le savoir-faire)», précise le parc. Les CV ainsi que les lettre de motivation doivent être envoyés par e-mail à l'adresse : [email protected]. Des renseignements sont également disponibles sur la page web dédié.

Dans une ambiance Far West, la Mer de sable propose plusieurs dizaines d'attractions et de spectacles, pour petits et grands, sur un site naturel de 45 hectares – dont 20 hectares de dunes – au cœur de la forêt d’Ermenonville. Le parc a accueilli 340.000 visiteurs l'an dernier.