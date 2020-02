Paris : un obus de la Seconde Guerre mondiale découvert porte de la Chapelle

Un obus datant de la Seconde Guerre Mondiale a été découvert ce mardi 18 février sur un chantier près de la porte de la Chapelle, à Paris.

Aussitôt alertées, les autorités ont mis en place un périmètre de sécurité dans le quartier, le temps de l’opération de déminage.

Une sécurisation des lieux qui a entraîné des perturbations dans les transports pendant quelques heures Le trafic a été suspendu sur la ligne T3B du tramway et la station porte la Chapelle sur la ligne 12 du métro a été fermée. L’accès au périphérique était également impossible.

Vers 18h, la préfecture de Police de Paris a annoncé sur Twitter la fin de l’opération de «désamorçage de la bombe», qui s’est déroulée sans encombre. Le trafic a ainsi été rétabli.

Fin de l'#opération à Porte de la Chapelle.



L'opération de désamorçage de la bombe s'est déroulée sans incident. Les mesures restrictives de circulation vont être levées. https://t.co/sPYDo7Lz8n — Préfecture de Police (@prefpolice) February 18, 2020

En février 2019, une bombe d’aviation de la Seconde guerre mondiale avait été découverte dans ce même secteur de la porte de la Chapelle, également sur un chantier. Une opération de déminage avait eu lieu quelques jours plus tard. Les 1.800 riverains avaient alors été évacués et le trafic routier et des transports en commun mis à l’arrêt.