Ile-de-France : la grippe saisonnière est en baisse dans la région depuis début février

Le pic épidémique de la grippe a été atteint en Ile-de-France début février, tandis qu'une «stabilité» de l'épidémie dans les régions Hauts-de-France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et une «diminution en Corse» étaient observées la semaine dernière, selon une note publiée ce mercredi 19 février par l'agence sanitaire Santé publique France.

Selon l'institution, «l’activité grippale est stable ou en augmentation modérée dans l’ensemble des régions métropolitaines, à l’exception de l’Ile-de-France où on observe une diminution de tous les indicateurs de l’activité grippale [depuis le début du mois de février] indiquant le passage du pic régional».

Concrètement, cela signifie que la région capitale est en train peu à peu de sortir de la crise, qui touche la France entière. La grippe a en effet déjà causé 44 décès parmi 530 cas graves signalés – dont 79 rien que la semaine dernière –, admis en réanimation. Parmi ces patients, 36 personnes de plus de 15 ans et 8 enfants sont décédés.

La majorité (75 %) de ces patients présentaient des facteurs de risque de complications, et quasi autant (70 %) n'étaient pas vaccinés parmi ceux pour lesquels ce renseignement a pu être obtenu.

La grippe a généré un taux de consultations «en légère diminution» (- 5 %) la semaine dernière par rapport à la semaine précédente (296 pour 100.000 habitants contre 314 pour 100.000), d'après le réseau de surveillance Sentinelles. Par contre, les consultations pour syndrome grippal de SOS Médecins étaient en «légère augmentation» (+ 2 %) la semaine dernière.

Par ailleurs, le nombre de passages aux urgences pour grippe ou syndrome grippal rapporté par le réseau de surveillance Oscour a diminué (- 5 %) par rapport à la semaine précédente (8.674 contre 9.096) mais avec un nombre d'hospitalisations (925) qui a augmenté (+ 11 %).

Anoter que parmi les hospitalisations pour grippe après passages aux urgences, les plus représentés sont les enfants de moins de 5 ans (31 %) et les personnes âgées de 75 ans et plus (22 %). La part des hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal parmi l'ensemble des hospitalisations est également «en augmentation» par rapport à la semaine précédente.