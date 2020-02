Agnès Buzyn : «La sécurité et la propreté seront les priorités pour mes 100 premiers jours»

Alors qu'elle commence juste à prendre ses marques dans son nouveau rôle de candidate LREM pour les municipales à Paris, Agnès Buzyn entre désormais dans le vif du sujet. Et ce jeudi 20 février, en présence notamment du secrétaire d'Etat Laurent Nunez, elle a précisé les premiers axes de son programme.

Si elle est élue, «la sécurité et la propreté seront les priorités pour mes 100 premiers jours», a martelé la nouvelle figure de proue d'En Marche dans la capitale. Pour muscler son propos, Agnès Buzyn avait organisé dans son QG de campagne, boulevard du Montparnasse, une réunion avec plusieurs poids lourds de la sécurité. Autour de la table : Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Bernard Boucault, ancien préfet de police de Paris, Jean-Michel Fauvergue, ex-chef du RAID et Frédérique Calandra, maire du 20e arrondissement et très préoccupée par ce sujet.

Des armes létales pour les policiers municipaux

Estimant que «les questions de sécurité sont une réalité qui s'impose à tous les Parisiens» et qu'Anne Hidalgo «a mis peu d'actions en place», l'ancienne ministre de la Santé compte «prendre ses responsabilités» sur le sujet. Pour cela, elle entend «reprendre le programme de Benjamin Griveaux» dans ce domaine, en particulier la création d'une «police municipale formée et dotée d'armes létales». Agnès Buzyn justifie cet équipement par le fait que «les policiers étant aujourd'hui devenus des cibles, ils doivent pouvoir se défendre».

La candidate entend aussi pacifier les rapports avec le préfet de police de Paris, Didier Lallement. «Les mauvaises relations [entre lui et Anne Hidalgo] ont été catastrophiques pour les Parisiens». Elle défend au contraire «la complémentarité nécessaire» entre cette instance et la mairie de Paris, avec notamment la «police municipale qui s'occupera des sujets du quotidien», permettant ainsi «à la police nationale de se recentrer sur ses missions».

De nouvelles propositions «ce week-end»

Bien que reléguées au second plan par les propositions chocs de Benjamin Griveaux (déplacer la gare de l'Est, apport de 100.000 euros pour acheter un logement), la sécurité et la propreté étaient déjà deux thèmes chers à l'ancien candidat LREM. Mais Agnès Buzyn va vite «apporter sa patte au projet», selon son entourage. Ses nouvelles propositions devraient en effet être dévoilées «ce week-end». Reste à savoir si leur contenu sera en lien avec «le style Buzyn», donc davantage orienté vers le social et «la bienveillance», souligne-t-on chez les marcheurs.

Un nouveau cap dans sa «campagne éclair» qui correspondrait parfaitement au «et en même temps» macronien et qui offrirait l'avantage de se démarquer de Rachida Dati. Car pour l'heure, la candidate LR semble dominer très largement les thèmes de droite que sont la sécurité et la propreté.