Des avocats vendent leur robe sur «Le Bon Coin» pour protester contre la réforme des retraites

Des avocats du barreau de Mulhouse (Haut-Rhin) ont mis en vente leur robe sur le site de petites annonces «Le Bon Coin», une nouvelle opération de protestation contre le projet gouvernemental de réforme des retraites actuellement en discussion à l'Assemblée Nationale.

«Vend robe(s) d'avocat, plusieurs tailles disponibles du XS au XXL», peut-on lire sur l'annonce postée mercredi par l'Union des jeunes avocats (UJA) de Mulhouse, qui explique cette surprenante mise en vente par la «cessation d'activité de nombreux confrères».

Les avocats mulhousiens vendent «les robes devenues inutiles en appliquant le pourcentage estimé de confrères qui ne pourraient plus exercer en cas d'application de la réforme» des retraites, explique William Laurent, le président de l'UJA. Ces robes «pourront faire les beaux jours d'amateurs de DIY (Do it Yourself, faites-le vous-même, ndlr) ou figurer en bonne place dans un musée des métiers disparus...», peut-on encore lire sur l'annonce.

La disparition de leur régime autonome, prévue par la réforme des retraites, fait craindre aux avocats un doublement de leurs cotisations. La semaine dernière, à l'initiative de l'UJA, une quarantaine d'entre eux se sont allongés sur les marches du palais de justice de Mulhouse pour symboliser le risque de voir 40% des cabinets fermés si la réforme était appliquée.

Les avocats mulhousiens poursuivent par ailleurs leur mobilisation sous la forme d'une grève perlée. A ce jour 219 avocats sont inscrits au barreau de Mulhouse.