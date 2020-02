Ile-de-France : la plateforme pour se faire rembourser son vélo électrique est ouverte

C'était une promesse de Valérie Pécresse. La présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) avait en effet annoncé en fin d'année dernière que la région subventionnerait l'achat d'un vélo électrique, jusqu'à 600 euros. La plateforme de remboursement a ouvert ce jeudi 20 février.

«Il fallait donner un vrai de coup de pouce aux franciliens pour qu’ils puissent s’équiper sans nuire à leur pouvoir d’achat. C’est pour ça que j’ai décidé de mettre en place une aide à l’achat, accessible à tous les franciliens et qui pourra aller jusqu’à 500 euros (600 euros pour les vélos cargo) afin de les aider concrètement», a expliqué Valérie Pécresse à ce sujet.

Pour se faire rembourser, une plateforme dédiée vient donc d'ouvrir ce jeudi, accessible via le site d'Ile-de-France Mobilités (www.iledefrance-mobilites.fr/prime-velo). Là, il faudra d'abord se créer un compte, avant de remplir le formulaire adéquat (justificatif de domicile, photocopie d'une pièce d'identité, RIB...).

Cette prime sera accessible à tous les Franciliens, à la condition qu'ils soient majeurs ou émancipés, et qu'ils remplissent un certain nombre de critères. Les deux premiers d'entre eux étant d'avoir acheté ce vélo neuf, et ce, uniquement après le 1er décembre 2019.

A noter également que seuls les vélos à assistance électrique neufs, les vélos cargo avec ou sans assistance électrique neufs ainsi que leurs accessoires de sécurité sont concernés par cette aide. Pour ces derniers mentionnés, il faudra impérativement qu'ils soient soient présentés sur la même facture que le vélo.

Enfin, les intéressés devront d'abord vérifier s'ils peuvent bénéficier d'une aide «locale», c'est-à-dire à l'échelle de leur ville, de leur communauté de commune ou de leur département, avant de déposer leur demande auprès de la région. Ce n'est qu'en cas de non-existence ou de refus de cette première prime qu'ils pourront être éligibles à celle de la région.

«La galère pendant les grèves n’a fait que renforcer l'idée que le vélo pouvait être une autre façon de se déplacer en Ile-de-France pour certains trajets» a par ailleurs assuré la présidente de la région, qui souhaite «aider les Franciliens à poursuivre cette expérience du vélo au quotidien.

À partir d'aujourd’hui, vous pouvez obtenir une prime allant jusqu’à 500€ pour l’achat d'un vélo à assistance électrique. RDV sur le site d'@IDFmobilites https://t.co/YUvBL7EtJ1 #VéloÉlectrique pic.twitter.com/47NzuDKXvx — Valérie Pécresse (@vpecresse) February 20, 2020