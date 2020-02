Les accidents mortels de la circulation en forte hausse en Ile-de-France

Depuis le début de l'année 2020, la région Ile-de-France connaît une recrudescence du nombre d'accidents mortels de la circulation, a communiqué la préfecture de police de Paris, ce jeudi 20 février, appelant «les conducteurs à se montrer vigilants».

Et selon l'institution, «l'ensemble de l'agglomération parisienne» est concerné, avec une hausse des accidents mortels de 20,5 % en janvier 2020, par rapport aux chiffres de l'an passé. Même constat du nombre de blessés qui a augmenté de 21,1 % en un an.

Rien qu'entre le 1er janvier et le 19 février – soit un peu plus d'un mois et demi – la préfecture de police de Paris dénombre pas moins de 19 personnes décédées dans un accident de la circulation, contre 10 en 2019 sur la même période.

Les plus vulnérables, premiers touchés

Parmi elles ? Une grande majorité de personnes particulièrement vulnérables, c'est-à-dire 9 piétons, 6 utilisateurs de deux-roues motorisés, 2 conducteurs de voiture légère, 1 cycliste et 1 usager d'engins de déplacement personnel motorisé (trottinettes, gyropodes... aussi appelés «EDPM»).

Selon les chiffres communiqués, cette tendance se constate aussi au niveau des blessés, avec une hausse de victimes de 40,7 % parmi les piétons, de 151,2 % par les cyclistes et de 177,8 % parmi les usagers d'EDPM.

Des contrôles renforcés

Un constat alarmant que la préfecture de police de Paris prend très au sérieux, assurant que les contrôles routiers soient «renforcés», «en ciblant les principales infractions à l'origine de ces accidents de la route».

A savoir, la conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, le franchissements de feux rouges, le non-respect des règles de priorité, la circulation sur les trottoirs, l'utilisation du téléphone portable ou encore l'absence de dispositifs réglementaires d'éclairage ou de visibilité.

Par ailleurs, la préfecture souligne que ces contrôles concerneront aussi bien les automobilistes que les cyclistes et autres conducteurs de deux-roues, «dont le comportement est souvent à l'origine des accidents dont ils sont victimes».