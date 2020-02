L'Obs annonce le décès de son fondateur Jean Daniel

Jean Daniel, le fondateur, directeur et éditorialiste du Nouvel Observateur devenu L'Obs, est mort à l'âge de 99 ans, a annoncé ce jeudi l'hebdomadaire sur son site internet.

«Il est décédé mercredi soir à l'âge de 99 ans après une longue vie de passion, d'engagement et de création», a indiqué L'Obs.

«Le plus prestigieux journaliste français s’est éteint. Il fut à la fois un témoin, un acteur et une conscience de ce monde. La rédaction de L'Obs tient à lui exprimer sa profonde admiration, sa sincère reconnaissance et son fidèle souvenir», écrit L'Obs, après la mort de Jean Daniel.

Le Directeur adjoint de la rédaction a publié un tweet ému, dans lequel il cite «un grand journaliste».

C'est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès, dans la nuit, du fondateur de L’Obs Jean Daniel, à l'âge de 99 ans. Un grand journaliste et un grand intellectuel nous a quittés.



Grande conscience de gauche, Jean Daniel avait fondé en 1964 avec Claude Perdriel Le Nouvel Observateur, dont il a été le directeur de la publication jusqu'en 2008.