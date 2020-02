Un entraîneur de foot qui agressait sexuellement des petites filles condamné

Ses actes s'étalent sur 15 ans. Un homme de 46 ans a été condamné, le 19 février, par le tribunal correctionnel de Nantes pour des agressions sexuelles sur des fillettes alors qu'il était leur entraîneur de foot.

Sa peine s'élève à trois ans de prison dont un avec sursis après les accusations de cinq enfants, relaye France Bleu. Les faits, révélés en 2018, ont eu lieu dans un club de Loire-Atlantique, à Châteaubriant. Selon le média local, l'homme profitait des entraînements pour toucher des petites filles sur le bord du terrain ou dans le vestiaire.

Les premières agressions ont eu lieu en 2004, mais se sont stoppées entre 2010 et 2018. Pour sa défense, le prévenu a déclaré être dans un vide affectif, alors qu'il vit chez sa mère et qu'il dort toujours dans la même chambre que son frère. Selon l'experte psychiatrique, il y a dans son comportement un «aspect pédophile significatif».

Mais ce qui choque le plus certaines familles, c'est que les actes étaient connus, mais que peu de choses n'ont été mises en place pour stopper les agressions. Ainsi, après le témoignage d'une fillette en pleurs à la sortie des vestiaires, les seules mesures prises ont été d'interdire l'accès au coach et donner à l'enfant une clé afin de pouvoir se changer enfermée dans une pièce. Mais il a continué d'entraîner l'équipe. «Si on nous avait écoutés, il n'y aurait pas eu toutes ces victimes», a regretté une mère. À sa sortie de prison, l'homme ne pourra plus avoir un métier en relation avec des mineurs et devra se soumettre à des soins psychiatriques.