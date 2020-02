Le gouvernement mise sur l'alcool pour redynamiser les campagnes

Ce jeudi 21 février, Edouard Philippe a annoncé une série de mesures pour endiguer la désertification des campagnes. Il propose de créer 10.000 bistrots.

Depuis un café-restaurant de Girancourt dans les Vosges, le Premier ministre a annoncé qu'il allait mettre à disposition 10.000 licences IV, permettant de vendre toutes les formes de boissons alcoolisées.

UNE BAISSE DE BISTROTS

Entre 1960 et 2020, le nombre de licences IV a drastiquement chuté en France. Il est passé de 200.000 à 40.000. Pour tenter d'enrayer ce phénomène, Edouard Philippe propose des licences IV gratuites et non transférables dans les communes de moins de 3.500 habitants, où il n'existe pas déjà de commerce disposant de la licence. «Cela concerne potentiellement 10.000 à 15.000 licences» ont détaillé les services de Matignon.

Le Premier ministre propose également d'assouplir les règlementations et les exonérations. Comme l'explique Le Télégramme, le nombre de licences IV réaugmente progressivement dans les zones touristiques, mais continue de diminuer dans les zones rurales. La disparition de bistrots entraîne en même temps une baisse d'attractivité des territoires.

UN RISQUE SANITAIRE ?

Selon l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), ce type de mesures posent un problème de santé publique : «Toutes les études démontrent que le niveau d'alcoolisation d'un pays est directement lié à l'offre et à l'accessibilité en boissons alcooliques» estime-t-elle.