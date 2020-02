Le Havre : deux familles de migrants découvertes dans un plafond de camionnette

La porte arrière était verrouillée de l'extérieur avec un cadenas. Dans le petit utilitaire Volkswagen, derrière un amas de couettes et d'oreillers neufs, les policiers de la PAF (Police aux Frontières) du Havre ont découvert ce midi dans une petite extension au dessus de la cabine du conducteur, 8 personnes, dont 4 enfants, entassés dans un petit espace de 2 m2.

Quand les fonctionnaires ouvrent la porte, derrière les sacs qui enveloppent les couettes, seul dépasse le bout d'un petit pied et une couverture rose. Dans la cache, ce sont deux familles afghanes qui tentent, avec des enfants de 18 mois, 3 ans, 6 ans et 12 ans, de traverser la Manche sur un ferry direction Portsmouth.

«Nous pensons qu'ils sont montés dans la camionnette à 4 et 9h du matin, avant d'arriver ici au Havre à la mi-journée. Quand nous les avons trouvés, ils étaient fatigués, nous leur avons immédiatement donné à boire et à manger», explique à CNEWS le directeur adjoint de la PAF du Havre, Cyrille Mortreux.

Au volant du véhicule immatriculé au Royaume-Uni, un passeur roumain est arrêté et placé en garde à vue. «C'est un peu la méthode du pauvre, poursuit le directeur adjoint. La sur-cabine où se tassaient ces migrants a été fabriquée exprès pour le passage de clandestins, avec du bois, des charnières, etc. A Dieppe il y a peu, des policiers ont, eux, découvert un faux fond en métal dans un camion. Nous ne sommes pas dans le même cas que les migrants qui montent dans des camions frigorifiques qui remontent de l'Espagne vers les îles britanniques. Rien à voir non plus avec les opportunistes qui se cachent dans les essieux des camions.»

Les migrants interpellés ce midi vont être remis en liberté avec une interdiction de rester sur le territoire.

Une des deux familles avait déjà été interceptée fin octobre 2019, au Havre déjà, alors qu'elle essayait d'embarquer direction l'Angleterre.