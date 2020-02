En région parisienne, des affiches féministes rappellent l'évidente notion de «consentement»

Une campagne de sensibilisation est déployée depuis quelques jours en région parisienne pour rappeller la notion de «consentement» à ceux qui penseraient (encore) qu'une tenue vestimentaire jugée «sexy» serait à considérer comme un appel du pied.

«Ceci n'est pas un consentement», peut-on lire sur ces affiches où l'on voit des femmes vêtues de mini-jupes, de décolletés ou tout simplement maquillées. Réalisée par l'association féministe Hands Away et notamment déployée dans les couloirs du métro francilien, cette campagne de sensibilisation tient en effet à souligner «qu'une femme a le droit de s'habiller comme elle le souhaite». Au total, huit mises en scène différentes – signées par la photographe américaine Shelby Duncan – seront ainsi exposées dans l'espace public francilien, en partenariat avec la RATP, la mairie de Paris et la région Ile-de-France.

Pour rappel, selon une étude récente d'Ipsos, 40 % des Français pensent «qu’une attitude provocante de la victime en public atténue la responsabilité du violeur» et 30 % pensent «qu’une tenue sexy excuse en partie le violeur».

«La tenue d’une femme ne doit jamais être considérée comme un consentement. L’envie de porter une jupe courte, un décolleté plongeant ou de dévoiler une parcelle de nudité ne doit pas être vue comme une invitation, ou plus grave encore, comme un élément légitimant une agression verbale ou physique, comme c’est encore trop souvent le cas», souligne l’association dans un communiqué.

A noter par ailleurs que l'association Hands Away a développé depuis plusieurs années une application mobile gratuite permettant aux victimes et témoins d'agressions sexistes et sexuelles «de s'alerter, de s'entraider et de témoigner». Plus de 45.000 personnes l'ont déjà téléchargée et plus de 50 signalements y sont effectués tous les jours.