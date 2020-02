Lot-et-Garonne : interpellé pour excès de vitesse, il dit être atteint d'un TOC l'obligeant à rouler à 110 km/h

Une justification pour le moins surprenante. Interpellé pour excès de vitesse ce vendredi 21 février, dans le Lot-et-Garonne, un conducteur a expliqué aux gendarmes qu’il est atteint d’un TOC l’obligeant à rouler à une certaine allure.

Le quadragénaire roulait à 142 km/h sur une route départementale à hauteur de Houeilles, un axe limité à 80km/h, rapporte France 3.

Face aux militaires du peloton autoroutier de Marmande, l’homme a indiqué avec un certain aplomb qu’il souffrait d'un trouble obsessionnel compulsif qui l'oblige à «devoir conduire avec l’aiguille de son compteur droit devant elle dans le sens de la direction de marche soit 110 km/h», précise la patrouille sur sa page Facebook.

Pour sa défense, le conducteur a précisé qu’au moment de son interpellation il venait de doubler un camion et qu’il n’avait pas regardé l’aiguille de son compteur, tout en maintenant que son TOC le contraint à rouler à 110 km/h hors agglomération. TOC ou pas TOC, les gendarmes ont alors procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire.

Il risque un retrait de permis de conduire de 3 ans maximum, un retrait de 6 points et une amende non forfaitaire pouvant aller à 1500 euros, ont précisé les forces de l’ordre qui conseillent à «toute personne victime de ce nouveau genre de TOC à ne pas prendre le volant et à consulter rapidement un spécialiste».