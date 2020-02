Rhône : une altercation entre automobilistes dégénère et laisse un homme entre la vie et la mort

C'est un banal différend routier qui s'est transformé en quelques instants à peine en une agression d'une violence inouïe laissant un homme en lutte pour sa propre survie.

Comme le relate le Progrès, les faits se sont déroulés en début de soirée, vers 18h30, samedi 22 février.

Selon les premiers éléments de l’enquête, tout à commencé lorsqu'un automobiliste pressé a forcé le passage devant une camionnette de déménagement, sur l'autoroute A42, au niveau de la sortie Vaulx-en-Velin, frottant au passage le camion.

L'agresseur a appelé «des renforts»

Une première altercation verbale éclate alors entre les deux conducteurs. Le premier automobiliste à l'origine de l'accrochage, seul dans son véhicule, reprend alors la route, et l'histoire aurait pu en rester là.

Mais l'homme a appelé des amis en renfort et s'est mis en tête de prendre en chasse la camionnette, poursuivant son chauffeur et les passagers à son bord.

C'est chose faite un peu plus loin, et accompagné cette fois de ses amis, l'individus bloque le camion de la victime dans le centre de Vaulx-en-Velin, une commune située juste à côté de Lyon.

La victime frappée à la tête par une clé en croix

Tout s'est ensuite passé très vite : la bande sort le chauffeur âgé de 32 ans de son véhicule et le frappe violemment à l’aide d’un bâton. Plus grave encore, l'un d'eux, armé d'une clé en croix (un outil permettant de serrer et de desserrer les écrous d'une roue de voiture, NDLR) le frappe alors avec en pleine tête.

L'homme s'effondre alors au sol et, grièvement blessé, il sera transporté à l'hôpital où les médecins établiront que son pronostic vital est engagé. Son état est à ce point grave qu'il a dû être placé dans un coma artificiel. Quant aux agresseurs, ils ont pris la fuite et restaient toujours recherché ce dimanche en début de soirée.

Une enquête de police a été ouverte pour connaître les circonstances exactes de l’agression et retrouver les agresseurs.