«Faire le lien» et «apporter de la notoriété» : les députés LREM justifient leur engagement aux municipales

26%. C'est la part (importante) de députés LREM engagés sur une liste pour la campagne municipale de mars prochain.

Qu'ils soient tête de liste ou simple colistier, les députés LREM investissent en nombre la campagne locale. Selon notre décompte, ils sont 78 députés (sur les 299 que compte le groupe à l'Assemblée nationale) à s'être engagés dans une liste. Mais seulement 27 d'entre eux en ont pris la tête (dont 3 visent une mairie d'arrondissement à Paris, Lyon et Marseille). Les 51 qui restent espèrent être élus au conseil municipal.

Ce dernier chiffre pourrait grimper si tous les députés élus maires ne choisissent pas leur mandat local. Depuis 2014, il leur est interdit de cumuler les deux fonctions et ils peuvent être au mieux député et conseiller municipal. Les motivations pour ce poste, loin de l'influence et du prestige du Palais Bourbon, posent donc question.

«La loi sur le cumul des mandats a coupé le lien entre les parlementaires et les citoyens»

Devenir conseiller municipal, c'est l'occasion de «faire le lien entre les citoyens et la politique nationale», nous ont répondu Alain Perea et Dimitri Hourbon, tous deux députés LREM de l'Aude et du Nord, respectivement engagés à Narbonne (7e position) et Douai (26e position).

«La loi sur le non-cumul des mandats a coupé le lien entre les parlementaires et les citoyens», regrette le premier, sans pour autant souhaiter revenir dessus. «Il faut réfléchir à l'ancrage local des parlementaires», estime-t-il.

«Un argument tarte à la crème ressorti depuis 50 ans», selon Laurent Bach, auteur de «Faut-il interdire le cumul des mandats» et pour qui le travail de terrain du député peut se faire sans être à la mairie. Plusieurs députés contactés affirment d'ailleurs se sentir bien ancrés dans le territoire de leur circonscription. Selon lui, la mauvaise implantation locale du parti pousse les députés à s'engager pour faire briller l'étiquette LREM. «On a peu d'élus locaux En Marche», confirme Stéphanie Rist, députée du Loiret et numéro deux sur la liste du maire sortant d'Orléans.

Difficile de mener de front la campagne et les débats

En 2012, lors de la sortie de son livre, Laurent Bach pointait du doigt la fonction de député-maire, qui revenait souvent à bâcler le travail parlementaire. Est-ce toujours vrai avec un mandat de simple conseiller municipal ? «Non, car c'est assez peu prenant. En revanche, faire campagne prend du temps». Problématique reconnaissent les députés qui doivent choisir entre le porte-à-porte et la banquette du palais Bourbon. «Je suis moins présente que d'autres dans l'hémicycle pour défendre le projet de loi retraite», assume Stéphanie Rist qui dit s'être engagée dans la bataille locale avant de connaître le programme des débats à l'Assemblée nationale.

Mais il ne faut pas oublier le combat politique, qui est pour eux une raison valable pour s'engager. La députée du Nord Brigitte Liso, présente sur deux listes, à Lille (9e position) et à Lomme (dernière place), assure que sa participation dans la capitale des Hauts-de-France vaut surtout «soutien politique» à la tête de liste, Violette Spillebout. Stéphanie Rist opine du chef, s'afficher avec le maire sortant permet de porter un coup supplémentaire à son opposant, «qui a soutenu François Fillon à la présidentielle». Dans une ville, Orléans, qui a fortement voté Emmanuel Macron en 2017, sa présence est séduisante pour l'électeur macroniste.

«Cela permet de donner un coup de boost et de notoriété à des candidats de la société civile», abonde Aina Kuric, députée En Marche de la Marne (elle a quitté le parti en 2019 mais siège encore dans le groupe à l'Assemblée nationale) et présente en deuxième position sur la liste du candidat LREM à Reims. L'occasion aussi, nous ont affirmé certains, de suivre le déploiement local des lois votées dans l'hémicycle. Mais n'était-ce pas déjà possible de le faire en tant que député ? Réponse de Carole Grandjean, députée de Meurthe-et-Moselle et engagée à Nancy : «Si mais c'est plus efficace en participant aux décisions de la commune. Et quoi de mieux que d'être au conseil municipal pour cela ?».

En 2013, 272 députés étaient maires ou premier adjoint

Mais les députés, au regard de leur poids et de leur notoriété nationale, ne vont-ils pas être accusés de vouloir tirer les ficelles de la politique municipale ? «Ce n'est pas ma personnalité», écarte Alain Perea. Même s'il reconnaît que certains députés LREM se vantent d'avoir laissé leur fauteuil de maire lors de leur élection au palais Bourbon en 2017, tout en continuant officieusement de diriger leur commune. «Un déni de démocratie», selon lui.

Tous assurent qu'ils ne sortiront pas de leur rôle. Brigitte Liso rappelle qu'elle «ne pourrait qu'être conseillère municipale (le poste d'adjoint au maire est également interdit par le cumul) donc un poste à l'influence très restreinte». Et l'argent, «ce n'est pas l'enjeu», tranche Carole Grandjean qui évalue à 220 euros les indemnités qu'elle touchera si elle élue à Nancy.

C'est la première élection municipale dans laquelle la loi sur le non-cumul des mandats entre en vigueur. En 2013, 272 députés étaient maires ou premier adjoint, selon le rapport de loi. Soit 47% d'entre eux.