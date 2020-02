Les stéroïdes anabolisants irriguaient le territoire national

Substance interdite en France, les stéroïdes anabolisants étaient accessibles sur Internet avant livraison dans l'Hexagone.

Quant aux flacons de compléments alimentaires non homologués, ils étaient à disposition sur les étagères de certaines boutiques toulousaines spécialisées.

En mars 2018, les enquêteurs identifient en France plusieurs membres d'un réseau qui semble s'approvisionner dans les pays de l'Est.

Le revendeur principal en France interpellé

Petit à petit, les enquêteurs de l'Oclaesp (Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique) et de la Section de recherche de Toulouse vont remonter un trafic aux ramifications internationales.

Après un an d'investigations, le revendeur principal en France est interpellé avec deux complices. Dans leur planque, ils saisissent pas moins de 1000 comprimés, 224 ampoules et 23 fioles de stéroïdes anabolisants et de modulateurs hormonaux

@OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique)

Un réseau international qui s'approvisionne en Chine

Mais la partie n'est pas terminée. Il faut ensuite retracer la filière d'approvisionnement à l'étranger. Et elle va mener l'équipe commune d'enquête qui regroupe les enquêteurs français mais aussi ukrainiens, polonais et slovaques, jusqu'en Slovaquie.

C'est là qu'est établie la tête du réseau, qui importe des stéroïdes en gros depuis la Chine via des sites internet avant de les conditionner et de les exporter. Et les quantités sont faramineuses.

Un stock faramineux de comprimés et d'hormones saisis

En parallèle de l'interpellation de 25 suspects (21 slovaques, 2 ukrainiens et 2 polonais) ce mois-ci, les 26 perquisitions permettent de saisir un stock de plusieurs milliers de comprimés de stéroïdes, d'hormone de croissance et de médicaments, 2 tonnes de compléments alimentaires non conformes mais pourtant prêts à être vendus et des dizaines de tonnes de matière première utilisées dans la fabrication des compléments alimentaires.

2 millions d'avoir criminels saisis

Un trafic des plus lucratifs, puisque plus de 2 millions d'avoirs criminels ont été saisis lors de ce coup de filet.

Plus de 270 personnes ont participé à l'enquête, au plus fort des investigations dans le cadre initial de l'information judiciaire ouverte en France pour importation en bande organisée de substances vénéneuses.