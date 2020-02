Un Français sur deux est prêt à séduire un propriétaire pour obtenir une location

Les Français sont prêts à beaucoup de choses pour obtenir la location de leurs rêves. Près de la moitié d’entre eux disent notamment être capables de séduire le propriétaire pour mettre toutes les chances de leur côté, selon une enquête réalisée par l'agence immobilière en ligne Blue.

En effet, 49% des sondés ont admis qu’ils seraient «prêts à séduire le ou la propriétaire pour avoir une belle location». Dans le détail, la «drague immobilière» est une technique de persuasion davantage utilisée par les hommes. Ils sont 56% à oser passer à l’acte pour obtenir la location de leur rêve contre 42% des femmes.

Afin de trouver un peu plus d’argent pour accéder à un bien immobilier à louer, la majorité des Français (88%) se disent prêts à tous les sacrifices, révèle par ailleurs cette enquête menée par l'agence Blue auprès de 6.272 locataires répartis sur l’ensemble du territoire français.

Ils sont notamment prêts à diminuer certains budgets de la vie quotidienne comme le budget loisirs-jeux-culture (72%), celui de la décoration et de l’aménagement intérieur (66%), ou encore le budget transport et véhicule (53%).

En revanche, faire l'impasse sur leurs sorties shoppings (39%) s'avère plus difficile. Outre le budget vêtement, ils sont également moins disposés à baisser le budget des cadeaux (48%) et des vacances (49%).

prêts à draguer ou à économiser, mais pas à mentir

Près de 73% des hommes sont même capables de changer de région ou de département pour accéder plus facilement à la location d'un appartement ou d'une maison contre 51% des femmes. Rien d’étonnant quand on sait que la recherche d’une location rime avec parcours du combattant pour 74% des personnes interrogées.

Les Français ne sont néanmoins pas prêts à tout et n’importe quoi pour obtenir une belle location. Près de 63% des hommes et plus de 81% des femmes interrogées ne sont pas disposés à mentir sur la déclaration de leurs revenus.