Un projet de loi à l'étude pour créer une «justice pour l'environnement»

Que risque-t-on lorsqu'on porte atteinte à l'environnement ? A l'heure actuelle, les délits écologiques sont peu poursuivis et donnent souvent lieu à de faibles peines. Pour y remédier, un projet de loi créant «une justice pour l'environnement» doit être étudié à partir du mardi 25 février au Sénat.

Ce texte est porté conjointement par Nicole Belloubet et Elisabeth Borne, respectivement ministres de la Justice et de la Transition écologique et solidaire. Il a pour objectif de raccourcir les délais de traitement de ce genre de dossiers tout en permettant de mieux maîtriser leur technicité.

En effet, selon François Molins, procureur général près la Cour de cassation, le taux de «réponse pénale» aux infractions environnementales n'est que de 47%, alors même que le taux d'élucidation est très élevé, à plus de 85%. Conclusion : «le taux de classement sans suite est beaucoup plus élevé que la moyenne» et on assiste à «une dépénalisation de fait».

Le projet d'une justice pour l'environnement prévoit donc la création de juridictions spécialisées, avec des magistrats dédiés.

Dans le détail, les tribunaux judiciaires continueront de traiter les dossiers les plus simples, comme les décharges sauvages, les permis de construire illégaux, les infractions à la réglementation sur la pêche ou la chasse ou encore les pollutions visuelles et sonores.

Les événements les plus graves, comme les accidents industriels causant des victimes multiples (l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen par exemple) ou les risques technologiques majeurs (comme le nucléaire), continueront de relever des pôles interrégionaux basés à Paris et Marseille.

Enfin, les juridictions spécialisées prévues par ce projet de loi interviendront entre les deux. Chacune des 36 cours d'appel disposera de l'un de ces pôles spécifiques qui s'occuperont des dommages tels que la pollution des sols, les infractions au régime des installations classées qui dégradent l’environnement, les entorses à la réglementation sur les déchets industriels, les atteintes aux espèces ou espaces protégés…

La deuxième grande mesure du texte concerne la création d'une «nouvelle réponse judiciaire». Baptisée «convention judiciaire écologique», il s'agit d'une forme de transaction, semblable au plaider coupable, utilisable notamment lorsqu'une société reconnaît sa responsabilité.

«Quand une entreprise a commis une infraction environnementale qui est grave, l'autorité judiciaire et l'entreprise vont travailler sur trois choses : la réparation du dommage, l'amende, et la mise en conformité de l'entreprise pour que les dommages ne se reproduisent plus, explique Nicole Belloubet, garde des Sceaux. C'est à la fois une sanction, une mise en conformité et une réparation, c'est beaucoup plus rapide qu'une procédure pénale.»

Par ailleurs, le projet de loi prévoit également de développer des peines de travaux d'intérêt général «verts», axés sur l'environnement et le développement durable (opérations de nettoyage, de recyclage...).

Le Sénat se prononcera le 3 mars concernant cette «justice pour l'environnement», puis le projet de loi ira à l'Assemblée nationale. Nicole Belloubet et Elisabeth Borne espèrent une entrée en vigueur du texte au début de l'année 2021.