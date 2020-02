Val-d'Oise : un homme condamné à deux ans de prison pour avoir forcé sa compagne à se prostituer

Un homme a été condamné à deux ans de prison ferme et six mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Pontoise, dans le Val-d'Oise, pour avoir forcé sa compagne à se prostituer pendant deux ans.

La jeune femme de 20 ans, surnommée Aida, était contrainte par son compagnon, d'origine nigériane, de multiplier les actes sexuels à 10 ou 20 euros, du lundi au samedi et parfois le dimanche, qui se déroulaient dans un foyer de Pontoise, relate Le Parisien. Selon elle, une dizaine d'autres filles exerçait sur place la même activité. Aida a raconté aux enquêteurs qu'elle ne gardait qu'une petite partie de l'argent récolté, son compagnon s'accaparant tout le reste. Au total, il ne restait à la jeune femme qu'une centaine d'euros chaque mois. Son compagnon lui faisait vivre un véritable calvaire. En plus de la forcer à se prostituer, il lui faisait subir des violences physiques, la menaçait de mort, l'enfermait parfois chez elle et lui confisquait ses papiers, a témoigné une amie de la victime.

Tout cela a duré deux ans, de mai 2017, date de l'arrivée en France d'Aida, à janvier 2019. Dès 2018, la jeune femme avait alerté la brigade de répression du proxénétisme, avant de retourner vivre chez son compagnon, au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). Face aux violences répétées de ce dernier, elle s'était finalement réfugiée en janvier 2019 chez l'une de ses amies à Cergy (Val-d'Oise), et avait tout raconté aux enquêteurs. Très touchée mentalement, elle s'était alors vue prescrire 15 jours d'incapacité psychologique par un psychiatre, et deux jours d'incapacité pour les violences physiques constatées, infligées selon elle par son compagnon.

D'abord introuvable, ce dernier a finalement pu être interpellé par les policiers le 21 janvier dernier, grâce à un indice donné par son ex-compagne : un restaurant où il avait l'habitude d'aller. C'est justement devant cet établissement que les forces de l'ordre l'ont retrouvé. Il a alors été placé en garde à vue et déféré en comparution immédiate. Durant son audience, il a admis avoir vécu avec la jeune femme pendant deux ans, mais a nié la prostitution, tout comme l'affirmation de la victime selon laquelle il ferait partie d'un gang au Nigeria spécialisé dans la traite des êtres humains et la prostitution forcée.