Paris : Anne Hidalgo sur la corde raide

La maire sortante joue serré. Toujours favorite à sa réélection aux municipales à Paris, Anne Hidalgo encaisse le choc face à «l'effet Buzyn» et à la dynamique de Rachida Dati. Mais à la veille de son premier meeting, elle n'a que peu de marge de manœuvre.

Dans le dernier sondage en date, Anne Hidalgo, à 24 %, est en effet talonnée par Rachida Dati (22 %) et Agnès Buzyn (19 %). Surtout, les intentions de votes en faveur de la maire sortante restent constantes au fil des semaines. Si elle continue sa course en tête, l'élue de gauche n'a pas réussi à enclencher une spirale positive, à la différence de la tête de liste LR, et dans une moindre mesure de la nouvelle candidate LREM, qui surfe pour l'instant sur son entrée en campagne.

«Elle a le socle le plus solide, avec les électeurs les plus sûrs de leurs choix», riposte Ian Brossat, l'un des porte-paroles de sa campagne. Légère inflexion toutefois dans le discours de confiance : il appelle désormais à la mobilisation. «Ceux qui ne veulent pas que Paris passe à droite ont intérêt à voter Anne Hidalgo dès le premier tour. L’enjeu est notamment dans les quartiers populaires, que les électeurs attachés à la justice sociale et solidarité se déplacent le 15 mars prochain».

alliances coûteuses et issues incertaines

Chaque voix va en effet être précieuse. S'il est vrai que les sondages ne font pas le résultat, le score du premier tour sera primordial pour Anne Hidalgo. Ils détermineront le rapport de forces qui s'imposera avec les Verts, dans le cadre d'une probable alliance. Plus la maire sortante sera forte à la sortie des urnes, plus elle pourra imposer ses vues aux écologistes. Dans le cas inverse, elle sera contrainte de «payer» très cher ce ralliement.

D'autant que cette union pourrait se révéler indispensable pour la maire sortante dans l'hypothèse – pas si farfelue – d'un accord entre Rachida Dati et Agnès Buzyn. Or, dans un contexte d'éclatement du paysage politique, plusieurs arrondissements risquent de connaître des quadrangulaires ou des pentagulaires aux issues très incertaines.

Une situation délicate qui peut expliquer une prudence accrue dans le camp d'Anne Hidalgo. Lors de la récente crise du ramassage des poubelles, les équipes de la mairie de Paris ont mis les bouchées (et les camions-bennes) doubles pour tenter d'éviter de nouvelles critiques sur la saleté de la ville. Idem lors des polémiques sur la grève dans les transports, la dette ou le coronavirus, avec des contre-attaques immédiates et mordantes de la part de ses «portes-flingues».

Autre technique pour se prémunir des «couacs» : la limitation des déplacements dans les rues avec les journalistes, afin de limiter les risques d'images où elle serait prise à partie par un habitant de la capitale. Au contraire, elle favorise les rendez-vous bien cadrés, où elle égrène les propositions de son programme par thématique, comme son plan piéton ce mardi 25 février et surtout son premier meeting de campagne ce mercredi 26 février à l'Elysée-Montmartre.

«Sur le terrain tous les jours»

Dans l'entourage de la maire, on rétorque pourtant que, sous les radars médiatiques, Anne Hidalgo «est sur le terrain tous les jours». «Elle fait les marchés, au contact des Parisiens. Comme avant la campagne, d'ailleurs. Elle n’est pas dans une tour d’ivoire, au contraire», assure Ian Brossat. Et le communiste balaye un éventuel risque de sortie de route. «S’il y a une candidate solide, c’est bien elle».

Une résistance qui va être soumise à rude épreuve – et aux yeux de tous – lors du débat entre les candidats, prévu dans une semaine, le mercredi 4 mars.