Air France propose de rembourser ou reporter sans frais les vols vers l'Italie

Un nouveau foyer de l'épidémie de coronavirus s'est déclaré en Italie, notamment au nord du pays, mais, pour le moment, Air France maintient son plan de vol habituel. Pour les voyageurs les plus inquiets, la compagnie a néanmoins proposé de rembourser ou reporter certains billets, sans frais.

Sur Twitter, Air France indique que cette mesure concerne les vols prévus entre le 25 février et le 2 mars 2020. Elle ne s'adresse qu'aux usagers possédant un billet à destination de Milan, Venise ou Bologne.

En dehors de ça, «le programme des vols reste inchangé». «Lors d'une actualisation des informations, une page sera mise à votre disposition sur le site airfrance.fr», ajoute la compagnie.

Un choix qui n'est pas partagé par tout le monde puisque, de son côté, Twin jet a décidé de suspendre tous ses vols vers et en provenance de l'Italie, jusqu'au 15 mars 2020.

@PolakoRadioCity Les dates de voyage concernées sont du 25 février au 02 mars 2020 et les destinations concernées sont tous les vols de et vers Milan, Venise et Bologne uniquement.



— Air France FR (@AirFranceFR) February 25, 2020