Coronavirus : quel est le bilan en France ?

La France n'échappe pas à l'épidémie de Coronavirus qui continue de se propager dangereusement à travers la planète. Les trois premiers cas en Europe y avaient été détectés le 24 janvier. Et le 15 février, le premier mort, hors d'Asie, y avait été enregistré.

DEUX MORTS

En réanimation pendant plus de deux semaines à Paris après son arrivée en France le 23 janvier, un touriste chinois de 80 ans a été le premier à succomber dans l'Hexagone à l'épidémie. Victime d'une grave infection pulmonaire, son état s'était rapidement dégradé.

Le deuxième mort a été annoncé le 26 février. Il s'agit de la première victime de nationnalité française. Enseignant dans un collège de Crépy-en-Valois (Oise), il est décédé même pas vingt-quatre heures après son arrivée à la Pitié-Salpêtrière. La victime ne s'était pas rendue dans une zone d'exposition à risque.

4 hospitalisations en cours

Le bilan ne cesse d'évoluer au jour le jour. Mercredi, on dénombrait 4 personnes hospitalisées. Pris en charge à Amiens, un homme de 55 ans est placé en réanimation et son état de santé inquiète les autorités. Lui non plus ne s'était pas rendu dans une zone à risque.

Un autre homme de 36 ans, de retour de Lombardie, ne présente, lui, pas de signe de gravité. Il est à l'isolement à Strasbourg. Tout comme, le sexagénaire qui a effectué une série de séjours en Lombardie et hospitalisé à Annecy. Enfin, une Franco-Chinoise de 33 ans a été prise en charge par les services sanitaires français à son retour de Chine. Testée négative, elle était nénamoins porteuse de traces de guérison.

11 guérisons

Parmi les malades guéris et diagnostiqués positif, on compte la fille de 50 ans du touriste chinois mort, les 6 Britanniques contaminés dans un chalet des Contamines-Montjoie, un couple de Chinois originaire de Wuhan, un homme de 48 ans également passé par Wuhan et un médecin libéral contaminé par un patient reparti à Taïwan.