Hautes-Alpes : le président du Département offre une queue de loup à la préfète et suscite l'indignation

A l’occasion de son pot de départ, la préfète des Hautes-Alpes, Cécile Bigot-Dekeyzer, a reçu de la part du président du départemental, Jean-Marie Bernard, une queue de loup.

Un cadeau surprenant qui n’est pas du goût de tous. Et un particulier de l'association de protection des grands prédateurs (ours, loups et lynx) en France, Férus, qui rappelle dans un communiqué que le loup est classé espèce protégée depuis 1993.

«Nous ne pouvons qu'être atterrés de voir cette pratique d'un autre âge dans un pays développé au 21ème siècle, a dénoncé l’association. C'est dans le code de l'Environnement ! La détention, la mutilation, le transport d'une espèce protégée, vivante ou morte est illégale !».

Une queue de #loup en cadeau : nous demandons des précisions au procureur de la République et nous porterons plainte en conséquence https://t.co/bfrkTnyF8m pic.twitter.com/jaPsrNaqc9 — FERUS (@OursLoupLynx) February 25, 2020

Mais l’élu, au contraire, estime que le loup n’est pas en danger, c’est pourquoi il ne devrait pas être considéré comme une espèce protégée. Jean-Marie Bernard, qui considère ce cadeau comme un «geste amical», avait d’ailleurs offert la même chose au préfet précédent lors de son pot de départ, précise France Bleu.

Selon lui, c’est un moyen de dire «vous partez mais le problème du loup dans le département pour les éleveurs n’a pas été résolu». L’association a fait savoir qu’elle compte envoyer un courrier au procureur de la République afin de connaître la provenance de la queue de loup, le président du Conseil départemental ayant refusé de donner des informations à ce sujet, et «de porter plainte en conséquence».