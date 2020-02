Ils pouvaient voler plusieurs véhicules par nuit : un trafic international démantelé

Les enquêteurs étaient sur la piste des trafiquants depuis le mois de septembre dernier, des individus soupçonnés d'avoir dérobé des centaines de véhicules.

Grâce à un signalement, les policiers de la sûreté départementale de Seine-et-Marne interpellent fin septembre 2019 deux suspects soupçonnés d'avoir chargé à bord de containers des véhicules volés pour les envoyer en Afrique de l'Ouest. Lors de l'intervention, un troisième individu leur échappe, mais ce n'est que partie remise.

L'enquête continue, l'homme est identifié et les policiers s'aperçoivent qu'il a réussi à constituer une nouvelle équipe, avec deux nouveaux suspects. «Ils pouvaient voler plusieurs véhicules par nuit, explique à CNEWS le chef de la sûreté départementale de Seine et Marne, Nathan Bauer. Ils ciblaient principalement des SUV qu'ils allaient subtiliser dans des quartiers cossus des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise. Le vol se faisait sans violence, parfois "à l'ancienne", avec des tiges pour ouvrir les portières. Ensuite, ils démarraient et réencodaient les clefs avec l'aide d'un ordinateur qui leur permettait de réinitialiser le logiciel du véhicule».

des délinquants d'une vingtaines d'années

Après l'installation de fausses plaques, les malfaiteurs gagnaient la zone portuaire où ils chargeaient les voitures dans des containers, peut-être même avec des véhicules volés par d'autres bandes, direction le continent africain.

Jeudi 20 février, les fonctionnaires mettent fin au trafic en interpellant les suspects, de petits délinquants d'une vingtaine d'années, qui ont reconnu certains faits à minima. Ils ont été mis en examen pour vol et recel de vol en bande organisée et association de malfaiteurs et placés en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte pour la poursuite des investigations.

En Seine-et-Marne, ce sont en moyenne 2.600 véhicules qui sont volés chaque année, parfois avec une facilité déconcertante nous confie un fin connaisseur de ces infractions : «Il peut être plus simple de voler ce genre de voiture que de décoder un Iphone 6».