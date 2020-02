Paris : Une ancienne caserne de gendarmerie transformée en «mini-quartier»

En plein cœur du Marais, à deux pas de la place des Vosges, la caserne des Minimes (3e), qui accueillait auparavant des gendarmes, a été transformée en un lieu de vie.

L'inauguration de ce nouveau «mini-quartier» a eu lieu ce mercredi 26 février, notamment en présence d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Après plus d'un an de travaux, les cinq bâtiments où étaient installés les militaires depuis le XIXe siècle ont laissé la place à 70 logements sociaux, 12 locaux d'activités et une crèche de 90 berceaux.

Un jardin Arnaud Beltrame

De plus, un jardin ouvert sur le quartier a été créé dans la cour centrale. Il porte le nom d'Arnaud Beltrame, en hommage au colonel décédé en 2018 lors de la prise d’otage du Super U de Trèbes. Nicolle, sa mère, ainsi que Damien, son frère, ont d'ailleurs assisté à l'inauguration.

Cette rénovation sur un ensemble de près de 7.500 m2 a couté 12 millions d'euros à la municipalité. Un projet qui rappelle le réaménagement similaire de la caserne de Reuilly (12e) achevé en fin d'année 2019.