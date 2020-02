Un chauffeur d’Emmanuel Macron condamné pour refus d’obtempérer

Un gendarme de 44 ans, affecté au Groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR) et en charge de conduire les véhicules officiels, a été condamné lundi 24 février pour avoir refusé de s’arrêter à un contrôle routier, en février 2019.

Il a écopé de 500 euros d’amende et d’une suspension de permis de conduire pour quatre mois, détaille Mediapart. Le prévenu a immédiatement fait appel de la décision judiciaire.

Les faits se sont déroulés il y a presque un an, le 27 février. Le militaire venait de ramener Emmanuel Macron à l’Elysée durant la nuit et n’était plus en service. Il rentrait chez lui au volant d’une voiture (banalisée) de la présidence, en roulant à vive allure. Son gyrophare a même été utilisé pour griller des feux rouges.

Une patrouille de police l’a alors repéré et pris en chasse, mais le gendarme a poursuivi son chemin, toujours à vive allure. Un agent a néanmoins pris le temps de noter la plaque d’immatriculation, découvrant alors après vérification qu’il s’agissait d’une voiture de l’Elysée.

Au tribunal, le gendarme a reconnu avoir utilisé abusivement du gyrophare et expliqué avoir bien vu le véhicule des forces de l’ordre, mais a indiqué ne pas avoir su qu’il était visé, expliquant n’avoir reçu aucun signal pour s’arrêter.

A l’époque, il avait été suspendu temporairement par sa hiérarchie, avant de reprendre son service au sein de la GSPR, mais sans reprendre le volant des véhicules officiels.