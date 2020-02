Agnès Buzyn à l'offensive en meeting à Paris

«Cette ville n'en peut plus, elle est agressée, malmenée» : Agnès Buzyn, la tête de liste LREM aux élections municipales à Paris, n'a pas ménagé ses critiques contre ses deux principales rivales, Anne Hidalgo (PS) et Rachida Dati (LR), ce mercredi 26 février au soir.

Appelée au secours après le retrait de Benjamin Griveaux, l'ex-ministre de la Santé n'a pas prévu de faire de grand meeting avant le premier tour des municipales le 15 mars, estimant qu'il n'était pas indispensable de partir prêcher les convaincus. Cela ne l'a pas empêchée mardi soir de goûter à l'exercice lors du meeting du député de Paris Pacôme Rupin, tête de liste de la République en Marche dans les arrondissements du centre de Paris.

Accueillie aux sons de «Agnès, Agnès, Agnès» par 250 personnes à l'espace Saint-Martin (3e arrondissement), la candidate a présenté son programme, «remanié», «avec un volet social et un volet vert plus appuyés» que celui de Benjamin Griveaux. Pendant près de vingt minutes, Agnès Buzyn a également martelé les axes principaux de son projet, «la sécurité et la propreté». Au passage, elle a pris soin de lancer quelques fléchettes en direction de ses deux principales concurrentes. «La sécurité, Rachida Dati en parle beaucoup, mais elle ne l'a pas chiffrée, elle ne l'a pas expliquée», a-t-elle lancé.

Mais c'est surtout Anne Hidalgo qui a été ciblée. «Je ne peux pas dire que la propreté est un échec, elle ne s'en est juste pas préoccupée», a ironisé la candidate LREM pour évoquer l'action de la maire sortante lors du dernier mandat. Un peu plus tôt, Agnès Buzyn a aussi évoqué «l'exploit de diminuer le nombre de voitures en augmentant le nombre de bouchons», avant d'ajouter: «Ce n'est pas possible de gagner le concours Lépine des pics de pollution en Europe!»

Un sondage d'Ifop-Fiducial paru dimanche 23 février donne Anne Hidalgo en tête des intentions de vote au premier tour à 24%, suivie de Rachida Dati à 22% et d'Agnès Buzyn à 19%.