Insinuation de racisme : Didier Deschamps et Eric Cantona en procès vendredi

Deux stars du foot français s’affronteront vendredi au tribunal. Didier Deschamps, l’actuel sélectionneur national, et Eric Cantona, ancienne gloire devenue comédien, se feront face concernant l’affaire de diffamation pour laquelle le second est mis en examen, après avoir laissé entendre, en 2016, que le premier n’avait pas sélectionné certains joueurs en raison de leurs origines.

Avant l’Euro-2016, le 26 mai, alors que le débat faisait rage à propos de la non-sélection de Karim Benzema, Eric Cantona s’en était pris violemment à Didier Deschamps : «Benzema est un grand joueur. Ben Arfa (qui n’avait pas été sélectionné non plus, ndlr) est un grand joueur. Mais Deschamps a un nom tellement français. Il est peut-être le seul Français a avoir un nom vraiment français», avait-il déclaré dans les colonnes du Guardian.

Il avait précisé sa pensée en déclarant que «personne de sa famille ne s’est mélangée avec quiconque. Comme les Mormons aux Etats-Unis».

«leurs origines sont nord-africaines»

L’ancien attaquant avait ensuite lié les choix de Didier Deschamps au contexte de l’époque (Karim Benzema avait été mis en examen quelques mois plus tôt pour complicité de tentative de chantage, dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena), dont s’était emparé le monde politique. «Je ne suis pas surpris qu’il ait utilisé la situation de Benzema pour ne pas le prendre. Particulièrement après que Valls a dit qu’il ne devrait pas jouer pour la France. Et Ben Arfa est peut-être le meilleur joueur en France aujourd’hui. Mais ils ont des origines. Je suis en droit de penser cela», affirmait-il.

Alors que le journaliste du Guardian le relançait, en lui demandant s’il sous-entendait que le sélectionneur pratiquait une discrimination raciale, Eric Cantona avait expliqué : «peut-être que non, mais peut-être que oui. Pourquoi pas ? Une chose est sûre, Benzema et Ben Arfa sont deux des meilleurs joueurs français et ne joueront pas l’Euro. Et, pour sûr, leurs origines sont nord-africaines. Donc le débat est ouvert».

Didier Deschamps avait alors déposé plainte pour diffamation, le 3 juin 2016, contre son ancien coéquipier en équipe de France. L’avocat du sélectionneur a indiqué au Parisien que son client devrait être présent à l’audience.