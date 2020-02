Le prix des logements à Paris continue à battre des records

Encore et toujours, le prix de la pierre continue à grimper de record en record dans la capitale, où la barre des 10.000 euros le mètre carré a été franchie en 2019, selon le bilan annuel des notaires du Grand Paris présenté ce jeudi 27 février.

A la fin 2019, le prix au mètre carré était de 10.210 euros. Désormais, treize arrondissements sur vingt dépassent le seuil des 10.000 euros le m2, contre neuf un an auparavant. Parmi eux, quatre arrondissements situés au cœur de Paris sont même au dessus de la barre des 13000 euros le m2. A contrario, seuls deux arrondissements (les 19e et 20e) restent sous les 9 000 euros par m2, contre cinq il y a un an.

Au 4e trimestre 2019, une majorité des arrondissements a enregistré une augmentation annuelle des prix de plus de 5 %. Et la tendance devrait se poursuivre selon les prévisions des notaires, puisque le prix global dans la capitale devrait atteindre 10.500 euros le m2 en avril. Cela représenterait une hausse annuelle de 8,2 %, contre 7 % environ l'an dernier.

Les causes de la hausse des prix sont de nature à demeurer après le scrutin de mars. Elle est «accentuée par un crédit immobilier abondant et (...) toujours un déficit de construction de logement», a indiqué Thierry Delesalle, notaire parisien.

Quant à la construction de logements, même si des chiffres témoignent d'un rebond des permis de construire ces derniers mois, le sujet reste politiquement sensible, d'autant que la lutte contre la «bétonisation» a particulièrement émergé dans les discours à l'approche de ces municipales. «On a vu tous les candidats à la mairie de Paris et (...) ils sont tous unanimes, il ne veulent plus construire», a souligné Thierry Delesalle.

Le logement au centre des municipales

Car le logement s'est imposé comme un thème de campagne crucial, au prix d'une surenchère entre les candidats. Alors que l'actuelle municipalité socialiste a réintroduit un plafonnement des loyers, d'autres candidats, comme l'écologiste David Belliard, veulent aller plus loin en les gelant.

D'autres ont mis l'accent sur l'accession à la propriété comme l'ancien candidat macroniste Benjamin Griveaux qui voulait verser jusqu'à 100.000 euros d'apport aux ménages parisiens, une proposition qui a laissé sceptique tout le secteur et a vite été enterrée par sa remplaçante, Agnès Buzyn.