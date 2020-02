Paris : soutenue par les ténors, Rachida Dati cherche à unir la droite

Alors que Rachida Dati surfe sur une belle dynamique, les soutiens de ténors se multiplient autour de la candidate LR à la mairie de Paris, dans une optique de rassemblement indispensable de la droite.

Après François Baroin et Hervé Morin mardi, c'est en effet au tour de Xavier Bertrand de venir s'engager aux côtés de Rachida Dati ce jeudi 27 février dans la capitale. Avant Nicolas Sarkozy dans quelques jours. L'ancienne garde des Sceaux parvient ainsi à souder autour d'elle les grandes figures de courants différents, depuis les centristes jusqu'à ceux qui ont quitté les Républicains.

Il faut dire qu'en réussissant– pour l'instant – sa campagne contre tout attente, Rachida Dati redonne espoir à sa famille politique, qui avait été balayée lors des dernières élections présidentielles, législatives et surtout européennes. D'autant que depuis 2017, la droite avait tendance à décrocher dans les grandes villes au profit de LREM, en particulier à Paris.

Les thèmes forts de la droite

Alors avec une offensive menée tambour battant, sans concession et sur des thèmes forts de la droite (sécurité, propreté, critiques de l'accueil des migrants et de la construction de HLM), Rachida Dati est la seule candidate à avoir réussi à enclencher une spirale positive depuis plusieurs semaines. Au point de talonner de très près la favorite Anne Hidalgo dans les sondages. D'ailleurs, dans la dernière enquête Ifop, publiée dimanche, la candidate LR est donnée à 22 %, alors qu'une liste «divers droite» testée pour la première fois est à 3 %. La maire sortante, elle, stagne à 24 %.

Le point d'orgue de la campagne de Rachida Dati devrait être atteint lors du meeting prévu le lundi 9 mars à la salle Gaveau (8e), lieu symbolique pour la droite, où avait été fêtée la victoire en 2007. L'ancien président Nicolas Sakorzy sera d'ailleurs de la partie, pour sa première apparition publique en soutien de la candidate parisienne. Nul doute que l'ambiance sera survoltée et les militants surmotivés.

Des réserves de voix asséchées ?

Reste qu'après le premier tour, le ciel paraît moins bleu pour Rachida Dati. Dans la configuration actuelle, elle a en effet peu de chances mathématiques de gagner dans ce scrutin parisien si particulier. La présence d'Agnès Buzyn (LREM), qui empiète sur son électorat de droite, l'empêche notamment d'avoir une réserve de voix pour le second tour.

Mais surtout, des dissidences persistent au sein de la droite parisienne, dans les 5e, 8e, 11e, ainsi que dans les très stratégiques 15e et 16e arrondissement. Faute d'accord, la puissante présidente ex-LR de l'Ile-de-France, Valérie Pécresse, a aussi installé ses propres listes «Libres!», notamment dans le 18e arrondissement avec Pierre Liscia. Sans compter que le parti a déjà perdu deux maires qui ont de solides chances d'être réélues, Florence Berthout (5e) et Delphine Bürkli (9e), passées chez LREM. La conquête d'arrondissements de gauche semblant improbable, ces divisions risquent de coûter cher à Rachida Dati, tant l'élection du maire devrait se jouer à quelques voix (de conseillers de Paris) près.

Pour le 16e, on se montre plutôt confiant dans l'entourage de la candidate LR : «il n'y a pas de division sur la question de Rachida Dati, ce sont des problèmes de constitution de liste. Donc on devrait trouver une union finale». En revanche, le statu quo s'enlise dans le 15e, l'un des arrondissements-clés de cette élection. «Les discussions avec Philippe Goujon (le maire sortant et candidat dissident) n'ont pas avancé. Chacun prendra sa responsabilité de faire échouer la droite ou pas dans ces municipales», assène une proche de l'ancienne ministre.

Au final, l'analyse de l'équipe de la candidate LR est la même que dans tous les autres partis : la situation ne se décantera vraiment qu'au soir du premier tour. «Si la dynamique de Rachida Dati se confirme et qu'elle est en position de gagner, il y aura une mobilisation de tous les ténors LR et de la famille élargie, pour débloquer les situations problématiques». C'est le risque de la stratégie «avec moi ou contre moi» : mieux vaut ne pas avoir besoin de ceux qu'on a écarté.