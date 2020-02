Transports, entreprises, Etat : la France en vigilance maximale face au coronavirus

Des particuliers au plus haut niveau de l'Etat, les précautions se mutliplient afin de limiter les effets de l'épidémie.

«On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive». Les mots d’Emmanuel Macron, en visite hier à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, sont limpides : le coronavirus est plus que jamais une réalité en France. Le pays devra «l’affronter au mieux», a prévenu le président. Mais si la maladie est déjà une réalité sur notre sol, avec dix-huit cas déclarés dont deux décès, le bilan reste pour le moment limité. Pour éviter de perdre le contrôle face au phénomène, chaque pan de la société multiplie les mesures de précaution.

Mobilisation générale

Le virus ayant trouvé sa source hors des frontières, le secteur des transports a logiquement été le plus prompt à réagir. Air France avait ainsi rapidement suspendu ses vols à destination de la Chine et a indiqué mardi que ses clients pouvaient annuler ou reporter leurs billets vers l’Italie, le plus gros foyer européen (530 cas et 14 décès hier soir). La petite compagnie tricolore Twin Jet a elle coupé ses liaisons vers la Lombardie, tandis que le maire de Beauvais a demandé qu’une brigade sanitaire soit déployée dans l’aéroport de sa ville lors de l’arrivée des vols transalpins.

La SNCF a, elle, annoncé un renforcement de son dispositif contre la propagation du virus, avec distribution de masques et de gants pour son personnel de bord, ainsi que la mise à disposition de gel antibactérien pour les passagers des trains franchissant la frontière italienne. Par ailleurs, l’entreprise a également suspendu les trajets professionnels de ses collaborateurs dans les zones à risque (Asie, Moyen-Orient, nord de l’Italie). Le géant des cosmétiques L’Oréal a lui aussi décidé de stopper tous les voyages d’affaires de ses employés, et ce jusqu’à fin mars. Dans le même sens, une réunion doit avoir lieu aujourd’hui entre les ministres du Travail et de la Santé et les organisations syndicales, pour faire le point sur les mesures à prendre dans les entreprises.

Du côté des autorités, Edouard Philippe a indiqué hier que 200 millions de masques supplémentaires ont été commandés pour éviter les risques de pénurie, et que «108 hôpitaux se tiennent prêts à recevoir des malades». A Paris, où la densité de population constitue un risque supplémentaire, une réunion de crise quotidienne a été décidée. En cas d’épidémie, elle passerait même sous l’autorité du préfet de police. «Ça doit être un cadre quasi militaire sur une crise comme celle-ci», a affirmé la maire Anne Hidalgo.

Une angoisse à maîtriser

Pour autant, et malgré l’appréhension que peut déclencher cette multiplication des mesures de prévention, les pouvoirs publics cherchent absolument à éviter que la psychose ne s’installe. «Le calme, la mesure, le bon sens sont des vertus que nous avons intérêt à cultiver», a appuyé Edouard Philippe.

Alors que le bilan du coronavirus était hier de 3 474 cas confirmés à travers le monde, dont 54 décès (78 630 malades dont 2 747 morts en Chine), l’Organisation mondiale de la santé rappelle que, chaque année, la grippe saisonnière fait à elle seulle environ 60 000 victimes rien qu’en Europe. Des médecins tentent aussi de calmer la panique, en expliquant que la plupart des victimes sont des séniors ou des personnes à la santé déjà fragile.