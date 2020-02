«On est une famille, on se dit tout non ?» : le discours d'Aïssa Maïga aux Césars sur la diversité divise les internautes

Les rires étaient hésitants, les silences parfois gênants. Venue remettre le prix du Meilleur espoir féminin lors de la 45e cérémonie des Césars, Aïssa Maïga en a profité pour dénoncer à sa façon le manque de diversité dans le cinéma français.

«A chaque fois que je me retrouve dans une grande réunion du métier, je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi, de compter le nombre de Noirs dans la salle», a déclaré la comédienne, annonçant immédiatement la couleur. Puis de lancer aux invités de la salle Pleyel, avec une ironie à peine dissimulée : «On est une famille, on se dit tout non?».

Un discours percutant qui n'a laissé personne de marbre, alors que la comédienne et d'autres personnalités du cinéma signaient un peu plus tôt une tribune dans Le Parisien dénonçant l'absence d'inclusion et réclamait «plus de visibilité des artistes, réalisateurs et acteurs issus des DOM-TOM et de l'immigration dans le cinéma français».

Si certains ont largement applaudi le courage et la prise de parole de l'actrice, d'autres ont critiqué son intervention pas tant sur le fond, mais plutôt sur la forme.

En 2018, Aïssa Maiga et quinze autres comédiennes françaises noires ou métisses avaient apporté leurs témoignages en pointant du doigt les discriminations dans le cinéma français, dans l'ouvrage «Noire n'est pas mon métier».