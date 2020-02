Tempête Jorge : 22 départements placés en vigilance orange par Météo France

22 départements du nord-est de la France ont été placés en vigilance orange par Météo-France, ce samedi 29 février.

La Côte-d'Or, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire-de-Belfort viennent s'ajouter aux 16 départements déjà concernés par la vigilance : les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, Paris et petite couronne (les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne), la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Yonne, l'Essonne et le Val-d'Oise.

Les rafales de vent entre 80 et 100 km/h vont continuer leur progression d'ouest en est, avec avant la fin de matinée des valeurs pouvant dépasser les 100 km/h sur les départements placés en vigilance orange pour le vent.

Week-end agité ! #vents forts sur une large partie du territoire avec des rafales comprises entre 90 et 110 km/h, localement 120 km/h près des côtes. Soyez vigilants !



▶️ https://t.co/Y0gBtFNVtN pic.twitter.com/IfZrAq8ARF — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 29 février 2020