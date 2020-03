Grippe saisonnière : la plupart des régions de France sont en phase épidémique

Avec le coronavirus sur le devant de la scène, on en oublierait presque que la France traverse actuellement une autre épidémie : celle de la grippe saisonnière. Pourtant, toutes les régions de l'Hexagone, exceptée la Réunion, sont en phase d'alerte.

Selon les données enregistrées par Santé publique France, la huitième semaine de 2020 (du 17 au 23 février) est néanmoins marquée par «une activité grippale stable ou en diminution dans les régions métropolitaines».

En Île-de-France, le pic épidémique a été atteint en semaine 05 (du 27 janvier au 02 février). Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur pourraient avoir connu leur pic en semaine 07, (du 10 au 16 février), si la baisse de l'activité grippale se confirme.

Selon les relevés du réseau Oscour, les passages aux urgences pour grippe ou syndrôme grippal ont diminué de 20% entre la semaine 07 et la semaine 08. Les hospitalisations sont également en baisse de 13% sur la même période. Ces admissions concernent principalement les enfants de moins de 5 ans (26%) et les personnes âgées de 75 ans et plus (28%).

Depuis le début de la surveillance, le 4 novembre 2019, 654 cas graves de grippe ont été admis en réanimation, dont 71 lors de cette huitième semaine. L'âge moyen de ces cas est de 52 ans et la majorité d'entre eux (76%) présentait des facteurs de risque.

Parmi ces 654 malades plus sérieux, 55 sont décédés : 9 enfants de moins de 15 ans, 24 personnes âgées de 15 à 64 ans et 22 autres de 65 ans et plus.

En France, l'activité grippale est «modérée»

En semaine 07, 33 pays dont la France (sur les 48 participant à la surveillance) ont rapporté «une diffusion de la grippe à l'échelle nationale». L'Hexagone fait partie des 16 qui déclarent une activité grippale «modérée». Elle est jugée «intense» pour 7 autres et «très intense» uniquement pour la Slovénie.

Les recommandations pour se protéger de la grippe sont semblables à celles données dans le cadre de l'épidémie de coronavirus. Il faut se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et porter un masque lorsqu'on est malade.