Le temps lundi: pluie et vents sur la quasi totalité du pays

Le temps lundi sera marqué par une nouvelle perturbation entrainant pluies et vents forts sur la quasi totalité du pays, alors que neuf départements sont en vigilance orange pour vents forts, selon des prévisions de Météo-France.

Il s'agit du Loiret, de l'Yonne, de la Côte d'Or, de l'Indre, du Cher, de la Nièvre, de la Saône et Loire, de l'Allier et du Puy de Dôme, placés dimanche à 16h00 en vigilance orange pour vents forts jusqu'en début de soirée. Dimanche en fin d'après-midi, la dépression «Léon» occasionne des vents forts de secteur ouest à sud-ouest sur les départements précités, avec de rafales de 80 à 110 km/h associés à de fortes averses pouvant être orageuses jusqu'en début de soirée. Une fois ces averses passées, le vent faiblira rapidement pour ne plus dépasser 60 à 80 km/h dans la soirée de dimanche.

En cours de nuit, une nouvelle perturbation balaiera le pays d'ouest en est. Lundi, au lever du jour, des pluies arroseront les régions allant des Hauts-de-France vers l'Île de France, du Centre-Val de Loire vers la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie en passant par l'Auvergne. Les précipitations donneront des chutes de neige à partir de 1.400 mètres sur le Massif central et les Pyrénées.

Ces précipitations se décaleront progressivement au fil des heures vers les frontières de l'est en perdant en intensité puis quitteront le pays lundi en fin d'après-midi.

La limite pluie-neige se situera vers 1.200 mètres sur les massifs du Jura et des Vosges, 800 mètres l'après-midi. Plus à l'est, sur le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté, le ciel sera chargé de nuages d'altitude assez denses. Il neigera de façon continue sur les Alpes jusqu'en mi-journée avec une limite pluie-neige s'échelonnant de 1.200 mètres à 1.700 mètres du nord vers le sud.

Ces chutes de neige s'estomperont en cours d'après-midi, lundi, et la limite pluie-neige s'établira alors entre 1000 et 1300 mètres.

A l'arrière, ce sera un ciel de traîne qui se généralisera au fil des heures, alternant entre de timides éclaircies et de fréquents passages nuageux porteurs d'averses localement orageuses, neigeuses au delà de 600 à 800 mètres. Les nuages bloqueront une bonne partie de la journée sur le piémont et la chaîne des Pyrénées donnant de la neige au delà de 1.000 puis 700 mètres.

Les nuages seront également bien présents sur l'Ile de Beauté tout au long de la journée où les pluies persisteront sur l'ouest corse. Seuls le pourtour méditerranéen et la vallée du Rhône bénéficieront de conditions plus clémentes même si quelques gouttes sont probables en matinée, sous un ciel voilé de nuages d'altitude.

Des vents soutenus souffleront sur la façade atlantique dès le matin et progresseront vers la Nouvelle-Aquitaine, et l'Occitanie en cours de journée. Les rafales atteindront 70 à 80 km/h, voire 90 à 100 km/h le long des Pyrénées, et en Corse. Au lever du jour, le thermomètre affichera entre 2 et 8 degrés sur le pays, entre 8 et 10 sur le pourtour méditerranéen, de 10 à 12 en Corse.

Les maximales atteindront 8 à 12 degrés en général, 15 à 16 sur les rivages de la Méditerranée, 17 à 18 en Corse.





Voici les températures relevées à 16H00 dimanche, suivies des minimales prévues dans la nuit de dimanche à lundi :





Lille : 8/4



Paris : 6/6



Strasbourg : 14/2



Brest : 10/5



Bordeaux : 13/8



Nantes : 10/6



Toulouse : 14/6



Lyon : 12/7



Clermont-Ferrand : 11/4



Marseille : 15/8



Ajaccio : 14/7