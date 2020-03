49.3 sur les retraites : les motions de censure discutées, l'intersyndicale à nouveau dans la rue

Sauf imprévu dû au coronavirus, c'est ce mardi 3 mars, après la séance des questions au gouvernement et alors qu'aura lieu une nouvelle mobilisation intersyndicale, qu'Edouard Philippe fera face aux deux mentions de censure déposées par la droite et la gauche, en réaction au recours à l'article 49.3 de la Constitution sur la réforme des retraites.

Une bataille au palais Bourbon et dans la rue. A l'Assemblée nationale, le Parti socialiste (PS), le Parti communiste (PCF) et La France insoumise (LFI) se sont entendus pour déposer un texte commun, lequel sera défendu par le communiste André Chassaigne.

De leur côté, Les Républicains (LR) emmenés par leur président de groupe Damien Abad, ont déposé la leur, manière marquer une opposition dans l'opposition.

Après avoir fait planer le doute en sous-entendant qu'il pourrait se rallier à la motion de gauche, le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen votera enfin, lui, toutes les motions de censure, d'où qu'elles viennent, en critiquant la «brutalité du gouvernement».

Deux motions, aucun succès

Mais, quoi qu'il en soit, il ne fait guère de doute qu'aucune de ces deux motions de censure ne passe, du fait de la répartition des sièges.

Le groupe majoritaire, La République en Marche (LREM), avec 299 députés propres ou apparentés et 56 MoDem, dispose en effet d'une large avance à la chambre basse.

Dans ce contexte, tout porte à croire que le projet de loi instituant le système universel de retraites par points sera alors considéré comme adopté en première lecture, avant son passage au Sénat.

L'intersyndicale veut remobiliser

Dans l'intervalle, les organisations syndicales opposées à la réforme (CGT, FO, CFE-CGC, FSU, Solidaires) ne comptent pas désarmer et ont d'ores et déjà appelé à des manifestations mardi pour dénoncer, disent-elles, un «passage en force».

A Paris, un rassemblement est notamment prévu en début d'après-midi sur la place de la République, mais d'autres actions sont prévues partout en France.

Elles appellent à multiplier, partout, localement, des rassemblements dès lundi 2 mars et à organiser des manifestations devant les préfectures et sous-préfectures le mardi 3 mars, y compris par le recours à la grève... https://t.co/DtXWxbhT6r — La CGT (@lacgtcommunique) March 2, 2020

Alors que, selon un récent sondage, 72 % des Français sont opposés à l'utilisation du 49.3 sur les retraites, l'objectif de l'intersyndicale va surtout consister à remobiliser ses troupes, voire au-delà.

Le nombre de manifestants devrait ainsi être particulièrement scruté, d'autant que les dernières manifestations ont peiné à rassembler.

Mais une certaine lassitude de l'opinion publique, ajoutée à l'angoisse liée à l'épidémie de coronavirus en cours, pourrait aussi démobiliser.

Un vote sanction redouté

Pour autant, c'est dans les urnes, que la sanction à l'encontre du gouvernement pourrait surtout tomber, et cela dès dimanche, jour du premier tour des municipales.

Alors que, dans plusieurs circonscriptions, les candidats LREM sont déjà en difficulté, et cela malgré des scores élevés d'Emmanuel Macron à la présidentielle, puis ceux de son parti aux européennes, toutes les oppositions appellent au vote sanction.

A l'Assemblée, elles n'ont pas, non plus dit leur dernier mot : sans doute dès mercredi, les députés doivent en effet examiner le second volet de la réforme, le projet de loi organique, et ses quelque 2.000 amendements.