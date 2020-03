Amazon s'attaque aux produits prétendant à tort protéger du coronavirus

Les produits prétendants protéger du coronavirus se multiplient. Face à ce phénomène, Amazon fait la chasse aux arnaques proposées par des vendeurs tiers sur sa plateforme.

Ces dernières semaines, Amazon a supprimé plus d'un million de produits prétendant, à tort, guérir ou protéger du coronavirus, a annoncé le géant américain à l'agence de presse Reuters. Mais ce n'est pas tout. Amazon a également retiré des milliers d'offres. «Il n'y a pas de place pour les prix abusifs sur Amazon», a déclaré une porte-parole, citant la politique de l'entreprise.

Amazon peut retirer des offres qui nuisent à la confiance client, notamment «lorsque les prix sont nettement plus élevés que les prix récents proposés sur, ou hors Amazon» ajoute-t-elle. Cependant, la porte-parole a refusé de préciser le seuil à partir duquel un article est considéré comme ayant un prix injuste.

Une hausse des prix liée à une trop forte demande. Après les masques de protection, ce sont les gels hydroalcooliques qui sont en rupture de stock, en France notamment. Des recettes pour fabriquer soi-même son gel anti-bactérien ont même vu le jour.

Des contrôles mis en place

Face à ces arnaques, l'entreprise électronique de Jeff Bezos a été soumise à un examen minutieux des offres liées à la santé sur sa plateforme. Selon l'AFP, Facebook, Twitter et Google ont renforcé leurs politiques existantes, comme la suppression des publicités pour de faux remèdes dangeureux. Certains pays s'y mettent aussi, à l'image de l'Italie, plus grand foyer de Covid-19 d'Europe, qui a mené son enquête sur la flambée des prix sur Internet des gels désinfectants et des masques d'hygiène.